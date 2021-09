D’Oum El Bouaghi Kader M.

«L’objectif de l’opération vaccination Big Day est d’atteindre un taux de 60 à 70% permettant de garantir l’immunité collective dans la wilaya d’Oum El Bouaghi», selon les propos du Directeur de la santé et de la population.

En effet, l’opération Big Day de vaccination s’étalera du 04 au 11 septembre 2021 et entre dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics afin de prévenir et d’atténuer les risques de contamination à la Covid-19. Pas moins de 180 médecins généralistes, 300 agents paramédicaux ont été mobilisés avec la participation de 33 pharmacies, ajoute la même source.

Au plan infrastructurel nécessaire pour accueillir les citoyens désirant se vacciner, la même source fait état de pas moins de 131 centres de vaccination fixes, 31 équipes mobiles à travers la wilaya et pas moins de 22 unités de dépistage et de suivi scolaires.

Les structures disposant de staffs médicaux, à l’exemple de l’université, des oeuvres universitaires, participeront aussi à l’opération pour laquelle les communes prendront en charge le transport des habitants des zones rurales vers les centres de vaccination mobiles.

Depuis le début de la vaccination, la wilaya d’Oum El Bouaghi a enregistré près de 70 000 personnes, soit un taux de près de 17%, jugé faible par rapport à la population ciblée de l’ordre de 420 000 individus.

Enfin, les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont entrepris toutes les procédures et mesures nécessaires pour assurer la sécurité des points et centres de vaccination accueillant les citoyens durant toute la durée de l’opération.

Dans ce sillage, les mêmes services ont réquisitionné le centre médico-social de la Sûreté de wilaya avec son personnel médical et paramédical et ses équipements pour renforcer les efforts entrepris par les pouvoirs publics dans la lutte contre la Covid -19.

Articles similaires