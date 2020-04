L’opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, a lancé une campagne de solidarité pour l’acquisition d’équipements médicaux au profit des établissements sanitaires publics des régions enclavées et celles du Sud, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), indique l’opérateur public dans un communiqué. «Face à la situation sanitaire qui prévaut dans le pays, ATM Mobilis lance une campagne, à caractère caritatif, visant à faire participer ses abonnés pour l’acquisition d’équipements médicaux au profit des établissements sanitaires publics des régions enclavées et celles du Sud, et ce à compter du 20 avril 2020 et durant tout le mois sacré du Ramadan», précise la même source. Sous le slogan «Ensemble pour l’acquisition d’équipements médicaux», Mobilis précise que cette action de solidarité consiste «à reverser 10 DA converti en dons, pour toute opération de rechargement, paiement de facture ou nouvelle activation, effectuée par ses abonnés, et dépassant les 200 DA». «Par cet élan de solidarité, ATM Mobilis perpétue ses actions de solidarité et réaffirme son statut d’opérateur citoyen par excellence», indique l’opérateur qui appelle ses abonnés à rejoindre cette initiative «pour construire le plus grand réseau de solidarité en Algérie».

