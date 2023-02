Par Sihem Bounabi

L’Union nationale des opérateurs de pharmacie (Unop) a réagi, hier, à la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux et certains médias qui ont principalement touché les Laboratoires Salem de Sétif, estimant que cela portait atteinte à l’image de l’industrie pharmaceutique algérienne.

En effet, dans un communiqué parvenu à la Rédaction, l’Unop souligne que «nous sommes interpellés par la médiatisation tonitruante et, à plusieurs égards, excessive, qui l’a accompagnée : la résonance décuplée au niveau des réseaux sociaux, par nature incontrôlés, contribue à faire d’une décision relevant du principe de précaution le syndrome d’un mal qui affecterait une filière industrielle entière». L’Unop ajoute qu’il nous paraît «sage» et «recommandé» de «prendre garde à ne pas ruiner en l’espace de quelques jours, pour un manquement quelconque ou une erreur qui peut survenir dans n’importe quelle unité de production, une réputation que des établissements pharmaceutiques ont mis des dizaines d’années à bâtir et à préserver».

Toutefois, l’Unop tient à préciser qu’après avoir pris connaissance de la mesure de fermeture de deux établissements pharmaceutiques nationaux, que vient de prendre le ministère de l’Industrie pharmaceutique, qu’«en tant qu’association activant dans un secteur aussi sensible que la fabrication de produits pharmaceutiques, nous sommes bien placés pour connaître le rôle éminent qui revient aux organes compétents de I’ Etat en matière de surveillance de la qualité des produits et de protection de la santé publique». Soulignant qu’il «ne nous appartient pas de faire de commentaires spécifiques sur la décision qui vient d’être prise, a fortiori quand, comme c’est le cas à ce stade, nous ne disposons d’aucune information technique et précise sur les raisons qui l’ont motivée». De ce fait, l’Unop tient à clarifier que ce n’est pas la décision du ministère de l’Industrie pharmaceutique qui est visée par le communiqué, mais l’emballement sur les réseaux sociaux et certains médias visant à ternir et «ruiner l’image des entreprises pharmaceutiques».

Ainsi, il est précisé que «c’est le cas, aujourd’hui, des Laboratoires Salem de Sétif, l’un des pionniers de l’industrie pharmaceutique nationale et qui a assumé, trente années durant, un rôle de tout premier plan dans la promotion de la production algérienne et dans la mise en œuvre de la politique publique patiemment impulsée à notre secteur d’activité.»

Enfin, I ‘Unop tient à rappeler, une recommandation de longue date qui «consiste dans la mise en place d’un corps de pharmaciens-inspecteurs dont la mission réglementaire serait celle du contrôle périodique de tous les établissements pharmaceutiques de production et de distribution». L’Union nationale des opérateurs de pharmacies est ainsi convaincue que «les audits réguliers et organisés en amont sont la solution appropriée qui nous permettra de veiller à l’observance sans faille des standards de qualité pour le plus grand bien de nos entreprises, de l’image d’ensemble de notre industrie et de la santé publique de nos concitoyens», conclut le communiqué. Pour rappel, au lendemain de la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux et par certains médias, le PDG des Laboratoires Salem de Sétif, Khaled Salem, a réagi dans un long entretien accordé au site électronique «Sawt Sétif», où il a dévoilé les dessous de cette affaire en insistant sur l’intégrité et la rigueur professionnelles de l’entreprise. Il a notamment déclaré : «Nous ne sommes ni des criminels ni des meurtriers et personne n’a le droit de nous diffamer.» Affirmant avec force : «Nous n’avons rien à cacher et nos portes sont ouvertes à tous les comités d’enquête qualifiés». n

