Trois militaires ont été tués et neuf autres blessés dans des attaques contre deux bases militaires de la Force Mixte Multinationale (FMM) à la périphérie de la ville camerounaise de Gambaru, près de la frontière avec le Nigéria, selon des sources militaires.

Samedi soir, «les terroristes ont surpris les quelques militaires qui étaient en poste, alors que la plupart des militaires étaient partis en mission de ravitaillement à Fotokol», dans l’Extrême-Nord du Cameroun, a indiqué le commandant du secteur 1 de la FMM, le général de brigade Bouba Dobekréo.

«Après des violents combats, nous avons malheureusement perdu trois de nos hommes et neuf autres ont été blessé», a souligné le commandant.

D’après la même source, «trois véhicules de l’armée dont une ambulance» ont été incendiés par les terroristes.

«Plusieurs terroristes» ont été neutralisé et «leurs corps emportés par les terroristes lors de leur repli vers le Nigéria», a souligné le Général.

Cette attaque meurtrière de Boko Haram intervient après plusieurs mois d’accalmie dans l’Extrême-Nord du Cameroun, une région secouée depuis 2015 par des attaques de Boko Haram suite à sa proximité avec le Nord-est du Nigéria, fief de la secte Boko Haram.

Depuis 2015, les pays de la région du Lac Tchad luttent contre ces terroristes au sein de la Force Mixte Multinationale, une coalition militaire régionale engagée autour du lac Tchad avec l’aide de comités de vigilance composés d’habitants civils.

