Si certains favoris, à l’instar de l’Algérie, éprouvent de grosses difficultés à faire respecter la hiérarchie dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2021, le Cameroun a réalisé un parcours presque parfait en phase de poules. Le pays hôte a en effet terminé premier du groupe A, après deux victoires (contre le Burkina Faso et l’Ethiopie) et un nul (face au Cap-Vert).

Les partenaires de Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition (5 buts), ont de quoi laisser leurs supporters rêveurs pour le reste de la CAN. Si la motivation de triompher à la maison est grande, l’appât du gain peut aussi être un facteur important dans le sport.

En cas de qualification en 8èmes, les Lions Indomptables s’étaient d’ailleurs vus offrir 50 millions de francs CFA (soit un peu moins de 76 000 euros). En ce sens, Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), a fait de très belles promesses financières aux hommes de Toni Conceição lors de son passage dans le vestiaire à l’issue du match nul contre le Cap-Vert (1-1), lundi. Le tout en leur adressant tout son soutien, en véritable meneur d’hommes.

«Chers Lions, je suis un peu triste ce soir. Je suis triste parce que je ne vous vois pas heureux. J’entre ici, pas de musique, pas d’ambiance. Ce n’est pas facile de faire ce que vous avez fait. Vous devez être fiers et heureux d’avoir accompli votre première mission. Maintenant, on entre dans une autre phase. Vous êtes tous des compétiteurs. S’il vous plaît, reposez-vous. Parce que c’est une phase où on n’aura plus droit à l’erreur. Là où chaque match est une finale. Donc, préparez-vous à combattre. Je vais payer la première partie ; on avait dit qualification, je paie. J’espère que vous allez ruiner la Fédération ; parce que moi, je vais payer», a ainsi lancé l’ancienne star du FC Barcelone, dans des propos relayés par beIN SPORTS. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Samuel Eto’o, double vainqueur de la CAN (2000 et 2002) et meilleur réalisateur de l’histoire de la compétition, a le don de motiver ses troupes.

