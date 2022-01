Par Hamid Bellagha

Il n’y a aucun doute que les augmentations des prix de plusieurs produits de consommation ont eu une incidence sur le marché algérien, très frileux, dès que les flux financiers changent de direction. Il est tout aussi vrai que la politique de serrer la ceinture, opérée par le gouvernement Benabderrahmane, a eu et aura encore un impact important sur le pouvoir d’achat de l’Algérien.

L’arrêt de l’importation de la poudre de lait est un exemple révélateur de la confusion dans laquelle agissent les législateurs, car, interdire l’entrée d’un produit de première nécessité sans avoir préparé au préalable un substitut relève d’un amateurisme criard.

Maintenant, le consommateur algérien passe son temps à rôder, espérant trouver des produits qui, hier encore, garnissaient à profusion les étals. Il faut commencer très tôt pour décrocher une baguette de pain, les boulangers étant en grève ou hors-la-loi. Puis, aller supplier l’épicier du coin pour un sachet de lait, car même si le tetra pack a été adopté pour garder de la dignité anti-sachet à 25 DA, aujourd’hui, le lait UHT est introuvable pour les raisons citées plus haut. L’huile de table, disponible… uniquement à la télé, fera aussi l’objet d’une «descente» du consommateur qui voudra remplir son couffin aussi vite que son portefeuille se videra. Et la liste est encore longue.

Les choses sont allées tellement loin que le bureau du Conseil de la nation a décidé la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour essayer de mettre des mots sur les maux. Une commission qui, espérons-le, n’aura pas le sort de celles qui l’ont précédé, pour d’autres sujets, disparaissant à mesure que leurs enquêtes tâtonnent.

Pendant ce temps, le gouvernement se gargarise du maintien de la subvention des produits de première nécessité, «le seul pays au monde à la faire» en ces temps de dépression financière et sanitaire mondiales, en attendant de tout annuler et d’étudier une manière de faire parvenir l’équivalent des subventions à ceux qui le méritent.

C’est bien de subventionner des produits, mais faudrait-il qu’ils existent sur le marché. C’est bien de revoir à la baisse l’IRG, mais quand on a une inflation à deux chiffres, cela reste insuffisant. C’est tout aussi bien d’augmenter le point indiciaire du fonctionnaire, mais cela reste insuffisant quand le prix de la tomate s’affiche sans rougir, quand celui du lait UHT promet d’être inaccessible sous peu et que le prix de la voiture concurrence celui d’un appartement, la voiture n’étant pas un produit de luxe, n’en déplaise à certains ministres.

Et puis, le b.a.ba en économie stipule que toute augmentation de salaires sans une contrepartie de production ou création de richesse conduit directement à une inflation assurée. C’est dire que la conjugaison du verbe tâtonner a encore de beaux jours devant elle.

