Lors de son audition par la Commission finances et budget de l’APN dans le cadre des débats sur l’avant-projet de règlement budgétaire 2017, le Directeur général du Trésor a rappelé les chiffres du déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR). Celui-ci pourrait atteindre les 700 milliards de dinars d’ici la fin de l’année, a indiqué Fayçal Tadinit, alors qu’il était de 680 milliards de dinars en 2019. Il s’agit d’un phénomène «structurel» et un «vrai problème» auquel «il va falloir trouver des solutions maintenant», a ajouté M. Tadinit, dont les propos ont été rapportés par l’APS et qui rappellent la complexité du dossier qu’il a évoqué.

Face aux défaillances de la CNR, des résolutions ont déjà été prises comme la suppression de la retraite anticipée instituée en 1997. Celle-ci n’est, en effet, plus valable hormis les cas d’exception comme les plans de départ volontaire pour les salariés des entreprises en faillite. Plus récemment, le gouvernement Djerad a décrété l’option du départ à la retraite à l’âge de 65 ans pour ceux qui le souhaitent, une mesure encore trop fraîche pour qu’on en connaisse le résultat, mais elle préfigure déjà l’imminence d’un débat qui s’annonce complexe sur un dossier sensible.

Ce débat, qui devrait aboutir à un ou plusieurs textes de loi durant cette année, ou en 2021 au plus tard, a été annoncé le 10 mars dernier, lorsque le Premier ministre, lors d’un Conseil ministériel, qui s’est penché sur le management des caisses de sécurité sociale, a procédé au lancement d’un groupe de travail «pour la finalisation des mesures à proposer concernant les réformes paramétriques du système national de retraite». A ce titre, il a été fait état des mesures retenues par le Gouvernement dans son plan d’action, approuvé en février 2020, ainsi que des propositions de réformes envisagées. D’ici là, de nouvelles pistes et de nouvelles sources de financent sont évoquées. Le 9 juin dernier, le Directeur de la CNR a fait savoir qu’il existe une réflexion sur la possibilité de «prélèvements de taxes sur le tabac, sur la téléphonie mobile ou bien encore sur les médicaments». Slimane Melouka a également évoqué la hausse de droits douaniers sur d’autres produits comme les alcools et «autres produits nocifs pour la santé».

D’autres sources de financement ne sont pas exclues tant la situation financière de la CNR est chronique. Lors du Conseil interministériel du 10 mars, les services du Premier ministère ont indiqué que «le déficit de l’année 2019, de 601,11 milliards de dinars, atteindra, à défaut de réformes structurelles du système, un montant de 1 093,4 milliard de dinars à l’horizon 2030».

Articles similaires