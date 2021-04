La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a annoncé samedi avoir réalisé un résultat net de 1,8 milliards de dinars en 2020, en hausse de 50% par rapport à 2019, et ce, malgré la conjoncture sanitaire. Selon un communiqué de la CNMA, la mutualité a réalisé lors de l’exercice 2020, un chiffre d’affaire de l’ordre de 13 milliards de dinars, en conservant ainsi sa place de «leader» dans les assurances agricoles avec une part de 80 % du marché. La CNMA a consolidé également en 2020 sa place sur le marché des assurances dommages avec 12 % du chiffre d’affaires de ce secteur. Le bilan relève en outre une «nette amélioration» de la performance de la Caisse par rapport aux indices de références: la sinistralité a été maitrisée et traduite par un rapport sinistre à prime de 51 % et une marge d’assurance nette à taux d’évolution de 33%. Le montant des placements dans le marché financier a atteint quant à lui prés de 23 milliards de dinars, avec un produit financier de 828 millions de dinars, soit une évolution de 24% par rapport à l’exercice précédent. La marge de sa solvabilité était «largement favorable» avec un taux d’évolution de 12 % comparativement à l’exercice 2019 et un taux de couverture des engagements de 249 % au titre de l’exercice 2020, ce qui «a conforté la solidité financière de ma CNMA et lui a permis durant l’exercice 2020 d’augmenter son capital social», a fait remarquer la même source. Le CNMA compte actuellement 67 caisses régionales de mutualité agricole (CRMA) dont 13 dans les régions du Sud et plus de 530 Bureaux locaux (BL) de proximité, ce qui lui «permet d’être très proche des populations éloignées et jouer pleinement son rôle d’assureur conseil de proximité». A titre d’exemple, les CRMA de la région Est comptent plus de 166 BL de proximité alors que dans la région Sud, le nombre BL de proximité dépasse les 77 bureaux (à Ain Salah, Bordj Badji Mokhtar..). Dans ce sens, la CNMA envisage d’ouvrir des CRMA et des BL dans les dix wilayas du Sud nouvellement installées, «ce qui permettra de créer une dynamique sur le pan économique ainsi que la création d’emplois pour les jeunes des régions du Sud». S’agissant de la stratégie mise en place par la CNMA dans son plan d’action 2020/2024, elle a pour ambition d’oeuvrer pour le renforcement de la dynamique de croissance des activités de cette mutuelle et ce grâce à la modernisation de ses techniques d’assurances et la mise en place des produits assurances indicielles ainsi que par la mise en exploitation de nouveaux systèmes de gestion. Il est prévu également la mise en place de stratégie digitale de l’institution ainsi que sa contribution effective dans les programmes agricoles dont le Recensement des exploitations en tant que Sponsor Major de ce projet d’envergure national initié par le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. n

