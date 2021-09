54 clubs au total ont été licenciés pour la Ligue des Champions de la CAF édition 2021-2022, tandis que pour de la Coupe de la Confédération, 52 clubs ont obtenu une licence au niveau de leur association membre respective, a indiqué la Confédération africaine de football ce samedi. Parmi les 106 clubs au total, quatre clubs algériens ont obtenu leurs licences africaines: le CR Belouizdad et l’ES Sétif en Ligue des champions, et la JS Saoura et la JS Kabylie en Coupe de la Confédération. Le cadre réglementaire des compétitions interclubs de la CAF stipule que tous les clubs (candidats à la licence) ayant l’intention de participer aux compétitions interclubs de la CAF saison 2021-22, doivent se soumettre à la procédure d´octroi de licences de clubs auprès de leur association membre (bailleur de licence) respective, précise l’instance. Tous les clubs qui se qualifient sur le mérite sportif pour les compétitions interclubs de la CAF doivent obtenir une licence avant de pouvoir réellement participer à la compétition. La licence confirme que chaque club a satisfait aux normes minimales de la

CAF. L’association membre de la CAF agit en tant que bailleur de licence, évaluant chaque candidat selon cinq critères : sportif, infrastructurel, personnel et administratif, juridique et financier, explique la CAF. La date limite du 15 juillet 2021 a été fixée par la CAF pour la réception des décisions d’agrément des clubs affiliés aux Associations Membres pour leur participation à la Ligue des Champions de la CAF 2021-22 et à la Coupe de la Confédération de la CAF 2021-22.

Plus précisément sur les critères financiers, la CAF a mis en garde les associations membres de la nécessité de s’assurer que les clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF n’avaient pas de cas d´arriéré de paiement résultant d’activités de transfert et/ou de montants dus aux joueurs et entraîneurs avec décisions contraignantes de la dernière autorité compétente au 31 décembre 2020. En conséquence, avec l’application du règlement de licences de clubs de la CAF, plusieurs litiges au cours de la période de surveillance mentionnée ont été réglés avec succès entre les parties. n

