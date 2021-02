Malgré le revirement de la commission de gouvernance, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a refusé de valider la candidature de son président sortant, Ahmad Ahmad, pour les élections prévues le 12 mars. Quel ascenseur émotionnel pour le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad ! Sanctionné en novembre dernier d’une suspension de 5 ans prononcée par la FIFA, le Malgache avait accueilli avec soulagement la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui a provisoirement levé cette sanction la semaine dernière.

Réinstallé dans ses fonctions et désireux de briguer un nouveau mandat à la tête de la CAF lors des élections prévues le 12 mars prochain, le dirigeant avait dans un premier temps vu sa candidature invalidée par la commission de gouvernance de la CAF en raison de sa suspension. Suite à la décision du TAS, Ahmad avait toutefois demandé que son cas soit réévalué ce samedi. C’est ce qui s’est passé, mais les choses n’ont pas tourné comme prévu pour le boss du foot africain…

La CAF entérine la supériorité de la FIFA…

En effet, si la commission de gouvernance de la CAF a accepté de revenir sur sa décision et de donner son feu vert à la candidature du Malgache, en revanche le comité exécutif, qui a le dernier mot, a choisi de ne pas suivre cette recommandation et de maintenir Ahmad comme inéligible. Au terme de débats houleux, l’instance a considéré que c’est la FIFA, qui a également recalé sa candidature, qui doit avoir le dernier mot.

Or, comme l’instance dirigeante du ballon rond se trouve à l’origine de la sanction qui frappe le dirigeant, les probabilités de la voir revenir sur sa décision sont très faibles, à moins que le TAS lui rende un verdict définitif favorable le 2 mars. En attendant, l’Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya sont pour l’instant les seuls candidats autorisés à concourir. Il s’agit d’une énorme douche froide pour Ahmad qui risque d’avoir la mine des mauvais jours demain à Yaoundé pour la finale du CHAN 2020 entre le Mali et le Maroc qu’il présidera…

