C’est presque sans surprise que Riyad Mahrez s’est retrouvé en dehors du trio final qui sera en lice pour le titre du Meilleur joueur d’Afrique en 2022. Malgré une saison 2021-2022 brillante sur le plan individuel avec Manchester City, l’Algérien a subi le contretemps d’une CAN-2021 complètement ratée avec la sélection. Les trois autres finalistes, à savoir Sadio Mané et Edouard Mendy ainsi que Mohamed Salah, ont tous animé la finale de l’épreuve.

La tâche est là. Indélébile comme cette frustration ressentie par bon nombre d’Algériens après une CAN-2021 qui aura été cauchemardesque. Durant ce tournoi camerounais, l’EN a lamentablement perdu sa couronne et sa série d’invincibilité. Pendant ce temps-là, le Sénégal et l’Egypte ont pu animer la finale de la 33e édition de l’épreuve africaine avec le sacre des « Lions de la Téranga ».



Le contraste club-sélection pour Mahrez



Cette performance a donné un sacré avantage à Sadio Mané, performant aussi avec Liverpool (vainqueur de la FA Cup et la coupe de la Ligue ainsi que finaliste de Ligue des Champions UEFA), mais aussi Edouard Mendy qui profite clairement de son année 2021 incroyable avec Chelsea (victoire en Ligue des Champions) pourtant, cela ne devait pas être considéré dans les critères de vote.

Tout comme le binôme sénégalais, Mohamed Salah voit son statut de vice-champion d’Afrique avec les Egyptiens lui donner des points en plus pour figurer dans le « Top 3 ». Aussi, Salah a brillé en Angleterre en terminant co-meilleur buteur de Premier League (23 réalisations) et meilleur passeur (13 unités). Il devait être l’archi favori. Mais le fait d’échouer près du sacre à la CAN reste préjudiciable.

Pour preuve : même avec ses 24 buts et 9 passes décisives en 47 apparitions, Mahrez est hors du coup en dépit d’une très bonne saison statistiquement parlant. Chez les Mancuniens, personne n’a été autant prolifique. On n’était pas loin de ses standards de 2016 avec Leicester City. C’était la seule fois où il avait été distingué Meilleur joueur africain.



L’Algérie absente de toutes les catégories



Pour ce qui est des critères d’attribution, ils portent sur « les réalisations des nominés ou finalistes dans les compétitions des équipes nationales (continentales et mondiales), dans les compétitions de clubs (nationales et continentales), les comportements sur et en dehors du terrain de septembre 2021 à juin 2022 ». Le vainqueur sera connu ce soir lors d’une cérémonie prévue au Complexe Mohammed VI de Salé, à Rabat (Maroc) à partir de 20h algérienne. Naturellement, c’est Sadio Mané qui semble en ballotage pour succéder à lui-même et pour signer une seconde victoire de suite après celle de 2019.

Lors de ladite édition tenue à Hurghada (Egypte), Djamel Belmadi a été élu Meilleur entraîneur alors que l’EN a été couronnée « meilleure sélection masculine » et Youcef Belaïli « meilleur joueur africain local ». A l’époque, il évoluait à l’ES Tunis. Pour l’opus 2022, l’Algérie n’a enregistré aucune nomination dans les 13 catégories. Le recul est net.