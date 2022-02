Au total, 1351 entreprises ont bénéficié de l’exonération des majorations et des pénalités de retard dans le paiement des cotisations auprès de l’agence régionale de la caisse nationale des congés payés et du chômage des intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CAcobath) de Tlemcen, a-t-on appris du directeur de l’agence Benamara Abdellah. Ces entreprises qui exercent dans les secteurs du bâtiment, de l’hydraulique et des travaux publics sont réparties sur quatre (4) wilayas relevant de la compétence territoriale de la direction régionale du fonds de la Cacobath de Tlemcen, soit 501 entreprises dans la wilaya de Tlemcen, 461 dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, 214 entreprises dans la wilaya de Nâama et 175 dans la wilaya de Aïn Témouchent, a-t-il indiqué à l’APS. Le montant global des exonérations des majorations et des pénalités de retard a atteint, pour ce qui est des entreprises, plus de 27 millions DA entre septembre et janvier dernier, période durant laquelle a été consacrée l’application de l’ordonnance présidentielle du 15 août dernier relative à l’allègement des redevances économiques et sociales détenues sur les chefs d’entreprises impactées par la pandémie de la Covid-19, selon la même source. Il a souligné que ces entreprises ont bénéficié de mesures exceptionnelles après avoir honoré leurs engagements à travers le paiement des redevances en matière de cotisations de base et de versement, selon un échéancier de paiement, à l’issue du versement en dernière échéance due, assurant que l’agence Cacobath a accueilli 85 demandes de certaines entreprises pour pouvoir bénéficier de cette opération de rééchelonnement de redevances des cotisations de base, estimées à plus de 75 millions de dinars. M. Benamara a ajouté que l’agence Cacobath a organisé une rencontre de sensibilisation au profit des chefs d’entreprises et de bureaux de comptabilité des secteurs du bâtiment, de l’hydraulique et des travaux publics, pour leur faire connaître tous les avantages des mesures exceptionnelles. A signaler que l’agence régionale de la Caisse nationale des congés payés, du chômage et des intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen, dénombre 1.996 entreprises qui exercent dans ces secteurs dont 1.248 entreprises à Tlemcen, 924 à Sidi Bel Abbes, 4141 à Nâama et 410 à Aïn Témouchent.

