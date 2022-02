La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a organisé et participé à 24 rencontres commerciales ayant regroupé des investisseurs algériens avec leurs homologues de plusieurs pays durant 2021, a indiqué un document de la CACI, et ce, dans le cadre de la promotion des échanges extérieurs et du partenariat. Ce document dont l’APS a obtenu une copie, expose le bilan des activités réalisées par la CACI en 2021. Selon la même source, «dans le cadre de la consolidation des relations avec ses partenaires étrangers, la CACI a initié plusieurs actions et activités dans l’objectif de vulgariser et déterminer les opportunités d’affaires, notamment en matière d’exportation des produits algériens et de la conclusion d’accords de partenariat». Selon le document, il a été procédé à la sensibilisation des partenaires étrangers à l’amélioration, à l’évolution du climat des affaires et à la promotion des facilitations accordées en Algérie. Le bilan des activités de la Chambre algérienne a évoqué l’organisation de rencontres d’affaires virtuelles et en présentiel au profit de sociétés algériennes avec des entreprises représentant plusieurs pays. Le même bilan fait également état de l’organisation, l’année dernière, de la première rencontre des conseils d’affaires algéro-malien, algéro-qatari, algéro-nigérien et algéro-kenyan, ainsi que de l’organisation de la 2e session du conseil d’affaires algéro-iranien. Le bilan des activités de la CACI a indiqué que durant l’année écoulé, a été proposée la création d’un conseil d’affaires algéro-camerounais, algéro-portugais, algéro-nigérien, algéro-crotate, algéro-bangalais et algéro-zimbabwéen. Il a été également convenu de réactiver le conseil d’affaires algéro-égyptien qui a été créé en 2019. Il convient d’indiquer, selon la même source, que la CACI a lancé le programme de la création de conseils d’affaires avec plus de 20 pays africains, d’autant plus que «les demandes ont été envoyées à travers le ministère des Affaires étrangères, avec un suivi hebdomadaire en vue de la concrétisation de ces projets». Par ailleurs, il a été procédé, en 2021, à la conclusion de l’accord de création d’un conseil d’affaires algéro-kenyan, algéro-ukrainien, algéro-mozambicain, ainsi que de la création du conseil d’affaires algéro-béninois.

