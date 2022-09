Par Hamid Bellagha

Envisagée à maintes reprises par l’Algérie, la révision de l’Accord de l’association avec l’Union Européenne a toujours buté sur le peu de considération accordé par l’UE à son «partenaire» du sud du continent. C’est que le pays n’était pas très engageant pour des IDE européens ni même pour une coopération avec un semblant de gagnant-gagnant. Le déséquilibre marchand et les deux balances, paiement et commerciale, penchaient toujours et durablement pour la partie européenne, et pour cause. Pratiquement tous les pays du Sud de la mappemonde étaient dominés par une Union Européenne broyeuse de pays du tiers-monde avec comme outil principal le nouvel ordre mondial élaboré par et pour les pays occidentaux.

Mais voilà que Poutine, tel un éléphant dans un magasin de porcelaines, remet en jeu toutes les stratégies de domination de l’Occident en foulant au pied l’ordre établi et le sol ukrainien, le tout saupoudré de Covid-19 et d’une récession qui menace tout le système financier et économique mondial.

Et soudain, l’Algérie mérite la nécessité de réviser l’Accord d’association avec l’Union Européenne «en identifiant les priorités conjointes, dans l’intérêt mutuel des deux parties.»

L’Algérie l’a longtemps rêvé et Charles Michel, le président du Conseil européen, se charge, apparemment, de le concrétiser.

Le président Tebboune, qui en avait fait une priorité absolue, n’a pas tari d’effort pour un partenariat réel entre Européens et Algériens, et c’est sans doute suite à la dernière visite des présidents italien et français que les contours de la révision ont commencé à voir le jour.

La crise énergétique que subit l’Europe de plein fouet après les oukases du maître de Moscou, devenu celui des horloges, a fait que l’Algérie devienne comme par magie un partenaire fiable en matière d’énergie.

Il a fallu pour ça la crise russo-ukrainienne que l’on connaît et les dommages collatéraux sur les économies occidentales pour que l’Algérie bombe le torse et se permet de cogner sur la table en obligeant ses clients européens à se convertir en associés pour tout ce qui concerne la recherche et le développement de nouvelles découvertes d’énergie fossiles. Et ça a marché.

Le pays est muté instantanément en fréquentable et ses ressources énergétiques, boudées en grande partie par plusieurs pays de l’UE, sont devenues «indispensables» pour le Vieux continent, à l’ombre des deux Nord Stream transformés en de gigantesques pourvoyeurs de courant d’air.

Il va sans dire que l’Algérie gagnerait à profiter de la manne actuelle des circonvolutions incessantes en sa faveur car pareille hotte ne pourrait pas se remplir à tous les coups.

