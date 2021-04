Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le Betis Séville cet été, Aissa Mandi (29 ans) a refusé de prolonger avec le club espagnol. L’international algérien souhaite partir et il ne manque pas vraiment de prétendants. Le FC Barcelone et surtout l’Inter Milan se sont positionnés.

Selon les informations de Estadio Deportivo, les contacts entre Aissa Mandi et l’Inter avancent bien surtout que le club italien offre un meilleur salaire que la proposition de renouvellement du Betis en plus de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour le moment, rien n’est encore fait. La raison ? Les Nerazzurri attendent la visite du propriétaire du club, Steven Zhang. Le riche propriétaire chinois doit rencontrer les représentants du club italien pour analyser la situation économique du club.

