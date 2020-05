#Information(01)

Concernant le documentaire diffusé sur la chaîne « France 5 », il y a à retenir surtout le fait qu’il a été réalisé par un journaliste du quotidien français « le Monde », et qu’il a été produit par l’agence « Première Ligne ». Les deux patrons de ces deux « entités » se retrouvent dans un conseil d’administration d’une ONG, RSF (Reporters sans frontières) (Voir l’image en dessous, source le site de l’organisation: rsf.org).

Pourquoi évoquer cela ? Il y a deux jours il y a eu un débat diffusé sur la chaîne youtube de « Investigaction » entre le journaliste belge, Michel Collon, et l’écrivain français Maxime Vivas, et le sujet principal était RSF.

Capture écran Youtube

Information(02):

Le livre de Maxime Vivas

Michel Collon a invité Maxime Vivas parce que ce dernier connait très bien l’histoire de RSF. Il a écrit un livre dessus. La question du financement de cette ONG a été longuement abordée lors de la discussion. En 2002, cette organisation (créée pour les journalistes, n’est ce pas) avait consacré 7% de son budget pour les journalistes. Le reste, soit 93% c’est « frais de fonctionnement, propagande, salaires » !!!En 2018, le camembert montre que les choses ont visiblement changé…Toutefois Collon et Vivas décortiquent les portions, et expliquent que les 50% de « collecte grand public » c’est surtout de l’union européenne, du Premier ministère français, du ministère des affaires étrangères, soit « des fonds publics » comme le précise Maxime Vivas.

Information(03):

Donc, 12% du financement de RSF provient de « Mécénat & fondations ». Michel Collon et Maxime Vivas sont formels, c’est dans cette niche qu’on retrouve l’argent de la CIA. Evidemment, l’agence américaine ne finance pas ouvertement. Elle a ses nombreux « bras », dont le principal est la National Endowment for Democracy (NED). Ce que publie Michel Collon comme rappel est très instructif (voir les captures écrans en dessous).

#Information(04 et fin):

Maxime Vivas l’a bien dit dans la vidéo avec Michel Collon: »Qui paye l’orchestre, choisit la musique« .Et qu’en est-il si on n’a pas pu (ou voulu) acheter tout l’orchestre!? Vivas a une réponse: « on achètera alors quelques musiciens de l’orchestre« …

#C19(18): Les messages d’Aktouf et de Ziegler