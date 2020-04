Le Diamond Princess, paquebot de croisière mis en quarantaine au Japon, au début du mois de février dernier, est considéré par les scientifiques, en quête du vaccin contre le coronavirus, la référence expérimentale par excellence. Les péripéties de ce qui devait être une croisière pour touristes, ont permis d’avoir de nombreuses information sur le virus. Le suivi de la transmission progressive entre les passagers avait alerté le monde sur les dangers du nouveau coronavirus. D’ailleurs, au moment des faits, le paquebot était le foyer le plus important de contamination, après la Chine.

Le Dimaond Princess est ce que le Professeur Didier Raoult a appelé, un « modèle expérimental » dont les chiffres résultants peuvent être considérés comme des repères. La mise en quarantaine du paquebot avait eu un avantage, celui de permettre de tenter une projection du taux de personnes infectées et celui de la mortalité du Covid-19.

Certains analystes n’hésitent pas à prendre le Diamond Princess comme le scénario catastrophe (la limite) que pourra engendrer le coronavirus dans n’importe quelle région au monde. Toutes les conditions s’étaient réunies pour que le maximum de « dégâts » puisse être enregistré. C’est ainsi une épidémie qui s’est produit dans un environnement confiné, et très limité question espace (il y avait 3711 passagers), imposé par le gouvernement japonais à tous les voyageurs et les membres de l’équipage à bord.

Depuis la « libération » du paquebot, plusieurs études ont été faites sur la variation temporelle du potentiel de transmission du virus à bord du paquebot. Des modèles mathématiques ont été élaborées. En se fiant aux statistiques relayées par les médias, ce tableau donne un aperçu sur ce qui s’est passé sur le Diamond Princess.

Une extrapolation de ce tableau sur l’Algérie, donnera les résultats suivants:

Toutefois, il faut préciser que la comparaison entre les deux cas peut s’arrêter au niveau de ce tableau. Il y a entre autres le fait que le confinement a duré deux semaines sur le Diamond Princess, alors qu’en Algérie il a débuté le 23 mars et il est toujours en cours. Mais la plus grande différence entre les deux « cas » reste la moyenne d’âge. Sur le Diamond Princess, elle était de 58 ans (et le tiers des passagers a plus de 70 ans). Par contre, en Algérie, et selon le rapport de l’ONS de 2018, la moyenne d’âge est de 28 ans.

C’est ce tableau du Diamond Princess qui semble laisser perplexe les occidentaux devant les chiffres officiels de la Chine sur l’impact du coronavirus. Les médias américains et européens comparent à chaque fois les statistiques du paquebot avec les données de Pékin, et la différence leur fait conclure (avec une facilité déconcertante, et sans preuves) qu’il y a « mensonge » (Lire deux précédents #C19 ICI et Là).



Micky Arison à l’extrême gauche

Pour l’histoire, ce paquebot est un bateau « israélo »-américain, propriété de Micky Arison, (qui a la double nationalité, américaine et « israélienne ») et dont la sœur, Shari Arison, est la femme la plus riche de l’entité sioniste. Ce milliardaire est le patron de la compagnie de croisières Carnival Cruise Lines dont un autre navire, le Costa Concordia, avait défrayé la chronique, en 2012, en échouant sur les côtes italiennes . Il y a quelques semaines, Micky Arison a proposé à son ami, le président américain, Donald Trump, de mettre à son service, en cas de nécessité, et devant l’ampleur de la propagation du coronavirus, les bateaux de sa compagnie pour les transformer en hôpitaux…

