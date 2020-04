Photo (en haut) d’une scène du film « Inferno »

Depuis l’apparition du coronavirus plusieurs « hypothèses » et « théories de complot » ont été citées pour évoquer son origine. Il y eu l’histoire du militaire américain qui aurait ramené le virus avec lui lors des jeux militaires mondiaux qui se sont déroulés à Wuhan, en octobre 2019. Ensuite l’éventualité de la création du virus à partir d’un laboratoire franco-chinois se trouvant dans la même ville, ou encore la 5G dont le lancement, « par hasard », s’était effectué vers la fin de novembre dernier, à Wuhan même. Chacune de ces « possibilités » a ses détracteurs, avec des arguments plus au moins solides. Une autre théorie est en train de faire son chemin. Et si ce n’était pas un « coup » d’un Etat, d’une puissance ! Et si c’était un complot des complotistes !

Martin Rees

La piste en question est celle du terrorisme biologique, ou bioterrorisme. Le coronavirus a ainsi fait resurgir un livre édité il y a 17 ans déjà, en 2003, « Our Final Hour » (le titre en français est « Notre dernier siècle »). Son auteur, le britannique Martin Ress, l’un des plus éminents astronomes et cosmologistes contemporains, y écrit que la technologie actuelle donne la possibilité à quelques personnes, en l’occurrence des bioterroristes, de détruire, avec facilité, l’humanité.

L’édition originale du livre de Martin Rees

L’édition française du livre de Martin rees

Son livre rebondit en cette période pour un passage précis, au début du sixième chapitre intitulé « Faut-il freiner la science ? ». Martin Rees se donne un pari (à 1000 dollars) que « d’ici 2020, une bio-erreur ou une bio-terreur aura causé un million de morts». À travers cette phrase, nombreux sont ceux qui ont vu un parallèle avec le coronavirus et ses bilans macabres.



L’extrait du livre (édition originale) qui évoque le bioterrorisme en 2020



L’extrait du livre (édition en français) qui évoque le bioterrorisme en 2020



Anthony Fauci

Ceux qui se sont concentrés sur le livre de Martin Rees étaient motivés par un autre fait, et pas des moindres. Celui du profil du Dr Anthony Fauci, le visage scientifique de la réponse des Etats-Unis à coronavirus.

Présent quasiment tous les jours aux conférences de presse de Donald Trump, cet expert mondialement reconnu des maladies infectieuses, âgé de 79 ans, a longtemps travaillé, et depuis l’administration Bush junior, sur le bioterrorisme. Une expérience qui serait l’une des principales raisons de son rôle dans la lutte contre le coronavirus.

Cette ambiance ne peut que rappeler un des best-sellers de l’écrivain américain, Dan Brown, « Inferno ». Publié en 2013 et adapté au cinéma en 2017 (avec comme acteur principal Tom Hanks), le roman est basé sur une attaque bioterroriste dans laquelle se retrouve le fameux Professeur Robert Langdon. De symbole à énigme, les péripéties du spécialiste des codes posent la même question mise en exergue par Martin Rees: devant le risque d’extinction rapide de l’espèce humaine, pour cause de surpopulation, que faire ? Nombreux sont ceux qui ne veulent pas y réfléchir. Une fuite en avant qui, avec le temps, devient dangereuse. Il ne sera plus question de vie, mais de survie. Les bioterroristes de « Inferno » ont opté pour une solution radicale,en optant pour un virus capable de tuer des millions de personnes avec pour objectif sauver…l’humanité. Martin Rees semble bien pessimiste sur l’avenir. En se posant la question »Est ce notre dernier siècle? » avertit surtout de l’urgence de trouver des solutions. Depuis la parution de son livre, Martin Rees insiste sur le fait que la population ne peut pas continuer à croître dans un monde fini. Même l’option d’aller vivre sur d’autres planètes ne semble plus d’actualité. Délais trop courts devant la surpopulation galopante. Interpellé sur le sujet à la sortie de son roman, Dan Brown avait lâché « si nous ne trouvons pas de solutions, la nature la trouvera ». À méditer.

(*) Cerca, trova = cherche, tu trouveras. Inscription en langue italienne, citée dans une des énigmes du roman « Inferno« , trouvée sur un tableau du peintre italien Vasari, et qui serait un message pour signifier qu’ il y aurait, en dessous, une ancienne oeuvre de Leonard de Vinci

#C19(09); INFOGUERRE