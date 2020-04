Depuis plusieurs jours la Chine est au centre des critiques occidentales. Washington et ses relais européens se sont donné le mot pour cibler Pékin et l’accuser d’avoir donner de faux chiffres concernant le bilan du coronavirus. Il y aurait ainsi bien plus de morts dans la ville de Wuhan (point de départ de la pandémie) que les 2535 annoncés dans le bilan officiel chinois. Ces accusations reposent sur deux preuves : un reportage d’un média chinois et une photo partagée sur twitter. Deux « atouts » qui ont lancé les spéculations et enclenchés une grande campagne de propagande relayée par plusieurs médias américains et européens, suivis par les habituels « suiveurs ». Qu’en est-il ?

Le reportage en question est celui d’un journal en ligne local, Caixin, présenté par les médias occidentaux comme « indépendant ». Dans son édition du 26 mars dernier, un article est publié, appuyé par exactement 9 photos.

L’édition du 26 mars 2020 du journal électronique chinois, « Caixin » (capture écran)

Ces dernières sont présentées comme la preuve qu’il y aurait bien plus que 2535 décès dans la ville considérée comme le point de départ du coronavirus. Caixin, et sur la base des photos, affirme que dans le crématorium de Hankou, à Wuhan, 5000 urnes funéraires ont été distribués «ces derniers jours». Par une simple opération de multiplication, le chiffre serait (toujours selon le média « libre » chinois) donc de 35 000 puisqu’il y a 7 crématoriums dans la ville.

La photo qui est présentée comme la « preuve irréfutable » confirmant ces chiffres (de 5000 urnes) est celle en dessous. A voir de plus près, les chiffres données sont plus qu’approximatifs. Une simple opération de calcul permet d’avoir une estimation du nombre d’urnes funéraires (en admettant qu’elles ne sont pas vides).

La photo de l’un des crématoriums de Wuhan

5 (horizontal) x 5 (hauteur) x 18 (longueur) = 450 (nombre d’urnes par rangée)

Etant donné, comme montré sur la photo, qu’il y a 4 rangées, le chiffre serait de 1800. Si les deux rangées au fond ( à droite de l’image) devaient être considérées comme des cartons emballant des urnes, alors le chiffre serait de 2700. Où sont les 5000 annoncées en grand fanfare? ce fameux crématorium considéré comme « référence » aux attaques regroupe entre 1800 et 2700 urnes. En extrapolant (raisonnement de Caixin et de ses relayeurs) le chiffre serait, à Wuhan, dans les 7 crématoriums, variable entre 12 600 et 18 900. C’est bien loin des 2535 morts pour cause de coronavirus à Wuhan.

Toutefois, ce qui semble être oublié, ou plutôt omis, par les médias occidentaux, c’est que avant l’ « arrivée » du coronavirus, il y avait, comme partout dans le monde, des morts enregistrés dans la ville. Les données officielles de la Chine, publiées de façon régulière, et depuis plusieurs années, indiquent que durant la période allant du 1er janvier au 31 mars (soit près de 3 mois), le nombre moyen de décès dans la ville de Wuhan (11 millions d’habitants) est de 25 410. Ainsi, en deux mois, Wuhan enregistrait régulièrement, et avant la pandémie, près de 17 000 décès. Un chiffre à mettre en évidence puisque le confinement a duré, à Wuhan, deux mois (du 23 janvier au 23 mars). Si on ajoute les 2535 décès causés par le coronavirus aux 17 000, il est question de près de 20 000 morts durant le confinement. Ce qui dépasserait (en se fiant toujours à l’image) les capacités des sept crématoriums de Wuham (maximum 18 900)!

L’autre « atout », présentée comme une preuve des mensonges de Pékin, est une image (voir en dessous) partagée sur twitter. Aussi incroyable que ça puisse être, plusieurs médias occidentaux, presse écrite, pure-player, et télés, se sont fait « plaisir » pour la présenter comme des « des files d’attente de dizaines de milliers de chinois, après la fin du confinement, devant un crématorium à Wuhan« ! A se demander comment ils ont pu convaincre avec cette « vision »…

Washington and co se retrouvent ainsi à s’accrocher sur des « preuves » si peu fiables. Une précipitation engendrée sans doute par la situation interne des Etats-Unis et de certains pays européens, en premier lieu la Grande Bretagne et la France. Les bilans quotidiens macabres dans ces pays sont considérés avant tout comme le résultat d’une très mauvaise gestion de la crise sanitaire engendrée par le coronavirus. Les peuples américain, britannique et français, accusent leurs gouvernement d’être coupables de mal gestion et d’amateurisme face à l’ampleur de la catastrophe. D’où l’importance de se trouver un bouc émissaire. La Chine se retrouve au centre des critique pour cacher l’incompétence des dirigeants occidentaux.

Nayira al Sabah, lors de son faux témoignage, en 1990, devant le congrès amricain.

Mais finalement, ces attaques sont-elles surprenantes? La propagande des médias occidentaux contre un « ennemi commun » ne date pas d’aujourd’hui. Les mensonges et la désinformation rentrent souvent dans un cadre général encadré par la notion de « raison d’Etat ». L’histoire récente en regorge. En 1990, la guerre du Golfe ne s’est-elle pas appuyée sur un mensonge, celui des couveuses d’enfants! Une jeune femme en témoignant, en pleurs, devant le Congrès US, pour dénoncer les « atrocités des militaires de Saddam Hussein sur les bébés« , avait réussi à modifier l’opinion public américain et à le convaincre de l' »urgence » d’une attaque militaire. Il s’est avéré après, qu’il s’agissait d’une opération d’envergure pour faire éclater la guerre et déclencher la fameuse opération « Tempête du désert ». La jeune fille, l’auteure du faux témoignage, n’était autre que la propre fille de l’ambassadeur du Koweit à Washington, et elle avait joué son rôle dans le cadre d’une opération de propagande multidimensionnelle à laquelle avaient participé de nombreux médias mainstream, américains et européens, sans oublier Amnesty International (cette organisation jouera quasiment le même rôle en 2011 lors de la chute du guide libyen, Mouammar Kadhafi). Le tout était encadré par une agence de communication américaine, Hill & Knowlton . Néanmoins, quand la vérité avait éclaté, le « coup » était parti. Entre temps, 130 000 irakiens avaient été tués. Une victoire pour certains, et une défaite pour l’humanité.

Colin Powell, le 5 février 2003, à l’ONU

L’arrogance au rendez-vous, une autre opération a été déclenchée treize après. Cette fois le mensonge n’est pas venue d’une fille, mais d’un homme, âgé de (à l’époque) 66 ans. Le décor n’était pas le congrès américain, mais l’ONU. L’alibi n’est plus une couveuse d’enfants mais les fameuses ADM, Armes à destruction massive. C’était le 5 février 2003, quand Colin Powell, secrétaire d’Etat américain, brandissait, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, de fausses preuves pour justifier la guerre contre l’Irak. Cette opération, conduite entre autres par une autre agence de communication, américaine également, Rendon Group. Encore une fois, la vérité avait éclaté trop tard. Entre temps, un pays avait été dévasté, des centaines de milliers de civils étaient morts, toute une région déstabilisée pour des décennies, et dont les retombées sont ressenties à ce jour. Al Qaida, Daesh et les multiples attentats commis en Europe ou ailleurs, n’en sont que les conséquences. Une autre défaite de l’humanité.

Les exemples de manipulation, de propagande et de contre propagande, sont multiples à travers l’histoire, ancienne et récente. Toutefois, ce qui se trame actuellement touche une puissance que certains considèrent d’ores et déjà comme la première du monde, la Chine en l’occurrence. Tout indique qu’il y aura un avant et un après coronavirus.

#C19(08): Costa-Gavras, toujours d’actualité