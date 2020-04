Photo d'une scène du film "Adults in the Room"

Un italien en train de brûler le drapeau de l’Union européen (Photo; réseaux sociaux)

Depuis plusieurs jours, les images d’italiens en train de brûler le drapeau de l’Union Européenne font le tour de la toile . Un « divorce » consommé par la population locale avec une institution décriée de toute part depuis plusieurs années déjà. Depuis le début de la propagation du coronavirus, l’’union européenne n’est plus seulement controversée, elle est devenue, pour plusieurs pays membres, carrément une « pestiférée ». Les italiens le constatent à leur dépend. Devant l’hécatombe de morts que ce pays enregistre depuis plusieurs semaines, à cause du coronavirus, l’UE reste les bras croisés, immobile devant la catastrophe. La « Botte » est maintenant aidée par les russes et les chinois. Une situation inimaginable il y a juste quelques semaines.



Alexis Tsipras en 2015 après l’annonce de la victoire de Syriza

Cette haine (le mot n’est pas trop fort) envers cette union en pleine désunion n’est pas l’apanage uniquement des italiens, et n’est pas une nouveauté dans le paysage géopolitique. Les péripéties vécues par la Grèce, il y a plus de 5 ans sont encore « chaudes» dans l’actualité pour être oubliées. Un pays, étranglé par la crise économique et politique, qui a été tout simplement humilié par la communauté européenne. Athènes ne peut pas oublier. Les instances continentales avaient été impitoyables avec les grecs surtout quand ces derniers avaient « mal » voté, en 2015. C’était au moment où le parti Syriza avait gagné les élections et mis à la tête du pays Alexis Tsipras. Un Premier ministre qui avait suscité beaucoup d’espoirs pour faire sortir son pays de la crise. L’un de ses atouts était son ministre des finances, le très médiatique et atypique Yanis Varoufakis. Cet économiste politique avait défrayé la chronique en affrontant les créanciers de la Grèce, l’Union Européenne (et le FMI) dans l’intention de défendre les intérêts de son pays.

Yanis Varoufakis dans l’une des s »ances du parlement grec

Yanis Varoufakis, éphémère ministre (moins de 6 mois en poste, de janvier à juillet 2015) a raconté ce qui s’est passé à l’époque dans un livre « Adults in the room »(le titre en français est : « Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe ») édité en 2017. Un témoignage poignant qui ne pouvait pas laisser indifférent un des ses concitoyens, réalisateur atypique également, et qui ne rentre pas dans le moulage du cinéma « mainstream », le bien nommé Costa-Gavras. Le cinéaste a tellement adoré le livre qu’il a décidé d’en faire un film. Au final le résultat est excellent. Son film , sorti en novembre dernier, avec le même titre du livre est une véritable mise à nu du néolibéralisme et de l’attitude méprisante des bureaucrates européens.

De droite à gauche: Yanis Varoufakis, Christos Loulis (acteur qui a joué le rôle du ministre), le réalisateur Costa-Gavras et Alexandros Bourdoumis (l’acteur qui a joué le rôle de Alexis Tsipras)

Pour son 19e long métrage Costa Gavras est venu mettre à nu, cinématographiquement, l’attitude méprisante de l’Union Européenne envers une Grèce dont la jeunesse s’était mobilisée autour de Syriza (entre temps, beaucoup d’eau à coulé sous le pont, et le parti a beaucoup déçu ses partisans). Cette adaptation du film ne concerne pas uniquement les européens mais tous ceux épris de justice sociale et refusant le diktat des instances internationales, avides de gain, et méprisantes des peuples. La crise sanitaire qu’a engendré le coronavirus vient donner encore plus de force à cette adaptation du livre de Varoufakis. Le capitalisme sauvage, au détriment des peuples, et du choix de ces derniers, a écrasé, depuis plusieurs années, tout sur son passage. Sans remise en cause, la fuite en avant de ses chantres ne pouvait que ramener d’autres catastrophes. Le coronavirus est, avec ses résultats macabres, est venu arrêter cette machine, qui semblait indéboulonnable. La crise sanitaire semble aussi conforter Yanis Varoufakis dans son nouveau combat. Ayant quitté le gouvernement, ce professeur d’université n’a pas quitté la scène politique. Il a lancé un mouvement politique (Diem) qui suscite de plus en plus d’Intérêt au sein des peuples européen.

La bande annonce de « Adults in the room »

Ce film a été également une occasion pour Costa-Gavras de faire replonger les cinéphiles dans l’ambiance de son fameux « Z » qui avait permis à l’Algérie d’avoir son (unique) oscar. Si en 1969, le réalisateur engagé avait voulu dénoncer, avec brio d’ailleurs, la dictature, 50 ans après, il continue le même combat. L’adversaire n’a changé que de forme.

