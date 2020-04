Devant l’ampleur des dégâts suscités par le coronavirus, aux EtatsUnis et en France, les serices de renseignement de ces deux pays montent au créneau. Les « espions » sont sortis de leur tanière, en catimini, pour s’impliquer dans une des formes de guerre les plus (si ce n’est la plus) importantes de ce 21e siècle, celle de l’information. Cette fois, la mission est claire et nette, pointer la Chine comme la cause des malheurs des américains et des français. Un choix de bouc émissaire loin d’être anodin.

Deux médias, l’un, américain, Bloomberg news, et l’autre, français, est le journal en ligne, Mediapart, se sont relayés, en l’espace de quelques jours, pour lancer des accusations contre la Chine. L’agence de presse US a publié, hier, mercredi, un article, intitulé « China Concealed Extent of Virus Outbreak, U.S. Intelligence Says » (La Chine dissimule l’étendue de l’épidémie de virus, selon les renseignements américains) dans lequel elle rapporte que les services de renseignement ont remis, la semaine dernière, à Donald Trump un document top secret accusant la Chine d’avoir menti dès le début de la pandémie de Covid-19.

Bloomberg indique que ses infos proviennent de trois « gorges profondes » (surnom de l’informateur secret qui avait permis à deux journalistes, du Washington Post, de faire éclater l’affaire Watergate, qui a abouti à la démission, en 1974, du président américain Richard Nixon) présentés en tant que « haut responsables » sans plus de détails. Certains observateurs spéculent déjà sur ces sources en les présentant en tant que probables responsables de la CIA. L’un des principaux arguments des accusations contre la Chine, toujours selon Bloomberg, est une histoire d’achat (récemment) de dizaines de milliers d’urnes funéraires. Une preuve (bien légère) pour décrédibiliser, selon les américains, les statistiques officielles de l’empire du Milieu. La Chine aurait ainsi dissimulé l’étendue de la pandémie de coronavirus dans son pays, et le nombre de décès (plus de 3 300) serait bien plus élevé que celui qu’elle a donné.

De son côté, l’article de Mediapart, « En pleine pandémie, une ambiance de guerre froide », publié le 29 mars dernier, évoque un retour au monde bipolaire. D’un côté il y aurait l’axe du « bien » (l’Occident), et en face, l’axe du mal (Russie, Iran et China). Pour leur écrit, les deux auteurs, François Bougon (auteur du livre « La Chine sous contrôle: Tiananmen 1989-2019 ») et Matthieu Suc (auteur de « Les espions de la terreur », sorti en 2018) se sont basés sur une « note adressée au plus haut niveau de l’État français » par les services de renseignement. En plus de la Chine est venue se joindre à la Russie pour recevoir le statut de « source du mal ».

Article de Mediapart, 29 mars 2020 (capture écran)

Pékin, à l’instar de Moscou, est accusée d’avoir des hackers et des trolls à sa solde et dont la mission est d’alimenter les réseaux sociaux de « fake news » pour noircir l’image du pouvoir français. Si le président Emmanuel Macron et son Premier ministre, Édouard Philippe, n’ont pas su réagir devant l’ampleur du coronavirus, c’est donc à cause de l’armée digitale de l’Empire du Milieu ! Quasiment tout l’article (deux pages) va dans ce sens. Une manière de vouloir dédouaner les autorités françaises des immenses ratages constatés ces dernières semaines face à la crise, en passant par l’affaire du professeur Raoult et son Chloroquine, jusqu’au bilan macabre des mots (plus de 4500 décès). Vraisemblablement le coup n’est pas passé. Et pour cause. En plus de la grogne populaire en France contre Macron et son Premier ministre, les « arguments » sortis dans l’article de Mediapart sont loin d’être crédibles. Avec cet air de propagande, option « ennemi étranger », le contenu n’a rien de convaincant et les « thèses » lancées sont loin d’être crédibles.

Toutefois que ce soit les services américains ou français, l’objectif est clair. C’est celui de pointer du doigt la Chine en tant que « source des malheurs ». Si ces deux pays occidentaux n’ont pas su réagir devant la pandémie, c’est surtout parce qu’ils ont été trompés par le pays asiatique d-où est parti le coronavirus. Pourtant les peuples américains et français savent bien, à leur dépend, que le mal se propage avec cette force chez eux, c’est surtout à cause de la lenteur de réaction de leurs responsables. Une attitude que ces derniers n’arrivent toujours pas à expliquer. Quand la tempête passera, ils vont devoir rendre des comptes.

(*): Bushing = lynchage médiatique

#C19(06): ZOOM