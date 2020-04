Francis Ghiles est le nom de celui par qui le scandale est arrivé. Son intervention sur France 24 d’il y a quelques jours a déclenché une crise diplomatique entre l’Algérie et la France. Son analyse à l’emporte pièce, dépourvue de toute fiabilité et sans aucun fondement, mérite plus du mépris que de l’attention. Ses affirmations, arrogantes et mensongères, ne sont pas le sujet de cet espace (pas cette fois en tout cas). L’attention sera « concentrée » plutôt sur sa « description ». Effectivement, Francis Ghiles se présente comme étant chercheur associé, au centre des relations Internationales de Barcelone (« Barcelona Centre for International Affairs », CIDOB), un think tank connu pour ses positions envers l’indépendance de la catalogne.

Sur le site web du CIDOB il est mentionné que le président d’honneur est Javier Solana, l’ex-secrétaire général de l’OTAN (1995-1999). Ce n’est pas la seule trace de l’alliance atlantique. Il s’avère qu’un département de l’OTAN est sur la liste des financiers du CIDOB.

Le nom de Javier Solana, en tant que président d’honneur du Centre, mentioné sur le site du CIDOB (Capture d’écran)

Un département de l’OTAN (NATO) et la fondation « Open Society » parmi les financiers du CIDOB (capture écran du site du Centre)

Parmi les autres bailleurs de fonds du centre il y a également la fondation « open Society ». Cette dernière avait, par exemple, financé, en 2015, un séminaire du Centre, à hauteur de 24 973 dollars.



Dans son édition du 16 août 2016 le journal espagnol, « Lavanguardia » publie un article dans lequel il révèle que pour l’organisation d’ une conférence, la fondation « Open Society » avait octroyé 24 973 dollars au CIDOB.

La fondation « Open Society » est surtout connu par le nom de son propriétaire, le fameux milliardaire américain, George Soros. Se présentant partout comme « philanthropes », est associé depuis plusieurs années aux mouvements d’agitation politique ayant secoué plusieurs régions du monde. Au début des années 2000, son nom était lié aux révolutions de couleur (entre autres, la rose en Géorgie, en 2003, l’Orange en Ukraine, en 2004). George Soros est également accusé d’être l’un des instigateurs du « Printemps arabe ». Une « réputation » qui le poursuit partout. L’agitateur financier en puissance qu’est George Soros est d’ailleurs une persona non grata dans plusieurs pays. En 2015, Vladimir Poutine avait interdit sur son territoire la fondation « Open Society » en l’accusant d’être une « menace pour la sécurité nationale et la Constitution russe ».

La relation de George Soros et le centre catalan ne s’arrête pas uniquement au financement. L’actuel directeur, prospective et analyse au sein de la fondation « Open Society », Jordi Vaquer Fenés, a été directeur du CIDOB durant 4 ans (2008-2012).

Tout en mettant toujours de côté son intervention sur France 24, il est néanmoins intéressant de mentionner que le français Francis Ghiles n’est pas à sa « première » immersion sur la scène DZ. Depuis plusieurs années il publie des articles dans plusieurs médias (algériens et internationaux) sur la situation de l’Afrique du nord et particulièrement l’Algérie.D’ailleurs il avait même écrit sur le Hirak. Ce statut de journaliste n’est pas nouveau pour lui. Dans les années 80 (il a 76 ans), il se présentait en tant que correspondant du quotidien britannique The Financial Times« . A tel point, que lors de la visite officielle du président Chadli Bendjedid à Washington, en avril 1985, Francis Ghiles était parmi les hommes de la presse accrédités à la maison blanche, en tant que journaliste…algérien. Lui même l’avait raconté, il y a quelques années dans une publication sur un média. Il avait pu obtenir le « sésame » en convainquant Mohamed Sahnoun, à l’époque ambassadeur d’Algérie à Washington, que de, par ses origines, il avait « droit à un passeport algérien« …

