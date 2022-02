L’Algérie est classée 4ème parmi les meilleurs 10 pays africains pour investir en 2022, selon un classement établi par Business Insider Africa.

L’édition africaine de Business Insider, un site-web américain dédié à l’information économique, souligne dans sa présentation de l’Algérie “les opportunités commerciales profitables aux investisseurs” qu’offre le pays, notamment “avec des lois récentes encourageant les investissements étrangers”.

Le site a cité dans ce sens deux secteurs principaux dans lesquelles les opportunités d’investissements directs étrangers (IDE) sont les plus intéressantes, selon lui, à savoir les énergies renouvelables et le tourisme.

Parmi les atouts de l’Algérie qui confortent sa position de destination recommandée pour les investisseurs, ses réserves de changes et son PIB qui est de l’ordre de 151,46 milliards de dollars en 2021, selon les chiffres avancés par Business Insider Africa. L’Algérie est classée quatrième derrière le Nigeria, l’Egypte et l’Afrique du Sud, alors que la Côte d’Ivoire figure à la 10ème place de ce classement, derrière l’Angola et le Ghana.