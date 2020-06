Cela fait déjà une semaine que le gouvernement a décidé d’alléger les mesures sanitaires imposées à la corporation des taxis urbains et à celle des transporteurs de voyageurs intra wilayas pour pouvoir reprendre leurs activités, mais sans pour autant qu’une grande majorité d’entre eux en prenne acte. En effet, selon la Fédération nationale des exploitants de taxi (FNET), le taux de reprise à ce jour est de seulement 20% et du côté de la Fédération nationale des transports de voyageurs et de marchandises (FNTVM) on parle de 15%. Pour Hocine Aït Braham, président de la FNET de la wilaya d’Alger, approché hier mardi par Reporters, «toute la corporation ne s’est pas mise d’accord quant à ces allègements au point où de nombreux membres refusent de reprendre l’activité. Preuve en est le taux de reprise qui ne dépasse pas les 15%.» Il y a lieu de rappeler dans la foulée que la décision des autorités limite, désormais, les mesures sanitaires au port obligatoire du masque par le chauffeur et les clients ainsi que l’autorisation d’avoir deux passagers au lieu d’un seul. Et en outre exclut l’utilisation d’un plexiglas entre le chauffeur et les clients et celle d’un film plastique pour couvrir les banquettes. «Cela reste insuffisant», juge-t-il. Pour appuyer ses dires, il explique que «les taxieurs sont en chômage forcé depuis près de trois mois, du coup ils demandent la levée du blocage des licences d’exploitation, l’allègement des impôts et de la sécurité sociale.» A notre question de savoir pourquoi quelques taxieurs ont repris ? Hocine Aït Braham nous a expliqué : «Ceux qui ont repris l’on fait parce qu’ils n’avaient plus d’autres choix tant leur situation financière, après trois mois sans revenu, était devenue des plus précaires. Alors autant avoir un faible revenu que rien du tout.» Pour revenir au taux de reprise, notre interlocuteur n’a pas exclu qu’il pourrait être appelé à la hausse d’autant que «des chauffeurs seront de plus en plus dans le besoin de reprendre la route quand bien même avec de faibles revenus tout en espérant un retour rapide à la pleine activité», nous a-t-il enfin rapporté.

Egalement contacté par nos soins, Abdelkader Boucheriet, président de la FNTVM, s’est montré plutôt sceptique quant à une reprise très forte dans le transport privé de voyageurs. Et d’arguer dans ce sens : «Dans notre corporation, les charges sont si importantes que malgré la revue à la hausse du taux de remplissage décidé par le gouvernement, passant de 50 à 60%, nous allons continuer à travailler à perte». Ce responsable appelle le gouvernement à accorder des aides conséquentes au secteur du transport en commun privé. «Cela est primordial car il n’est plus à démontrer le rôle du transport privé dans l’économie du pays. Pour preuve. Des centaines et des centaines de citoyens empruntent nos bus chacun jour pour rejoindre leur poste de travail. Et donc j’estime que nos doléances sont légitimes, comme on a admis qu’une hausse des prix des tickets de voyage n’est guère appropriée dans la conjoncture que traverse le pays», a-t-il fait savoir assurant que l’aide demandée «va servir à compenser les coûts de maintenance et des pièces de rechange, sachant que dans notre corporation ce genre d’opérations s’effectue deux fois par mois».

Toujours dans ce même cadre d’aide du gouvernement au transporteur, le secrétaire général de la FNET Hocine Othmani nous a appris que la liste des bénéficiaires du montant de 10 000 dinars a été établie et publiée depuis lundi dernier. «Ainsi les 5 000 taxieurs que compte la wilaya d’Alger ont pris connaissance de cette liste dans une sorte de hangar à Châteauneuf (El Biar)», rapporte ce dernier. Non sans nous faire savoir enfin que l’affichage en question s’est déroulé dans une véritable foire.

Articles similaires