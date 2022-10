La personnalité à laquelle sera confiée la charge de conduire le pays jusqu’à la tenue des élections prévues en 2024 devra être désignée durant cette semaine…

Par Salim Benour

Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la tenue d’assises nationales pour les 14 et 15 octobre 2022 à Ouagadougou. L’objectif est de rassembler les forces politiques, sociales et associatives du pays pour désigner un président de transition avant l’organisation d’élections en 2024, selon les engagements de M. Traoré lors de sa rencontre avec une délégation de la Communauté des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO).

Officiellement désigné président, mercredi 5 octobre, le capitaine Traoré, 34 ans, avait assuré peu après sa prise de pouvoir qu’il ne ferait qu’expédier « les affaires courantes » jusqu’à la désignation d’un nouveau président de transition civil ou militaire par des « Assises nationales ». Samedi 8 octobre, il a décrété qu’« en vue de l’adoption de la Charte de la transition, il est convoqué les assises nationales ». « Les secrétaires généraux des différents départements ministériels assurant la gestion des affaires courantes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution » du décret, a-t-il encore souligné en tant que chef de l’Etat et président du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR).

Vendredi, 7 octobre 2022, lors d’une rencontre avec le corps diplomatique accrédité, le capitaine Traoré a demandé le soutien international pour « sauver notre patrie, nos terres, notre population ». Il s’est une nouvelle fois engagé à respecter les délais de la transition fixé par son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qu’il a renversé le 30 septembre dernier. Rappelant que tout est urgent au Burkina Faso et que lui et son équipe veulent aller vite sur les questions protocolaires et administratives pour attaquer le front de la lutte contre le terrorisme, il a justifié son putsch par l’incapacité de l’ancien chef de la transition militaire, le lieutenant-colonel Damiba, qui avait lui-même renversé en janvier dernier le président Roch-Marc Christian Kaboré, à juguler la dégradation sécuritaire continue dans ce pays clé du Sahel.

Depuis 2015, les attaques régulières de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI) ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelque deux millions de personnes. Plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l’Etat, notamment du côté des frontières avec le Mali et le Niger. Ces derniers mois, des attaques frappant des dizaines de civils et de soldats se sont multipliées dans le Nord et l’Est du Burkina Faso, où des villes sont désormais soumises à un blocus des jihadistes.

Le 26 septembre, une énième attaque meurtrière, revendiquée par Al-Qaïda, dans le nord du pays, à Gaskindé, a en particulier été perçue comme le catalyseur du coup d’Etat. Ce jour-là, un convoi de ravitaillement de plus de 200 camions à destination de la ville de Djibo, capitale de la région du Sahel enclavée dans le nord, avait été attaqué par des hommes armés. Au moins 37 personnes ont été tuées, dont 27 militaires et dix civils. Samedi 8 octobre, une cérémonie militaire en hommage aux 27 soldats s’est déroulée à Ouagadougou en présence d’Ibrahim Traoré. Les soldats ont été décorés à titre posthume dans l’un des principaux camps militaires de la capitale, le camp Sangoulé Lamizana. n