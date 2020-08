Tête de gondole du Bayern Munich, victorieux en finale de C1 contre le PSG, Robert Lewandowski fait l’unanimité, ou presque. Le buteur polonais a obtenu 276 voix, loin devant deux autres joueurs du Bayern Munich, Thomas Müller (54 voix) et Joshua Kimmich (49) pour décocher le titre décerné par le magazine spécialisé Kicker, après un vote de journalistes.

«Je suis très fier», a réagi l’intéressé, prolongé cette saison au Bayern jusqu’en 2023. «Les attentes sont de plus en plus élevées et je tente chaque année de les surpasser», a-t-il ajouté. L’attaquant vit la saison la plus prolifique de sa carrière : il a marqué 55 buts toutes compétitions confondues et terminé meilleur buteur de toutes les épreuves qu’il a disputées. Lewandowski a terminé le championnat d’Allemagne avec 34 buts, la Ligue des champions avec 15 buts marqués et la Coupe d’Allemagne avec six buts. Le Bayern a remporté ces trois titres.

Son grand objectif reste toutefois le titre de meilleur joueur FIFA de l’année. A l’inverse du magazine français France Football, qui a décidé de ne pas décerner son fameux Ballon d’Or cette année, la Fédération internationale a dit vouloir maintenir ce prix malgré la pandémie de nouveau coronavirus. Mais aucune date n’a encore été fixée. «Je ne vois actuellement pas d’autre joueur qui mériterait plus que lui de devenir footballeur de l’année», a commenté pour sa part l’entraîner du Bayern Hansi Flick, désigné meilleur entraîneur allemand devant Jürgen Klopp. La Danoise Pernille Harder, du VfL Wolfsburg, remporte le titre de joueuse de l’année de cette saison sous le signe du coronavirus.

