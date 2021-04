La 31e journée de Bundesliga se poursuivait hier alors que Cologne s’était joué d’Augsbourg la veille (3-2). Disposant de 10 points d’avance sur le RB Leizpig, le Bayern Munich pouvait valider son neuvième titre de rang. Finalement, les Bavarois se sont totalement manqué.

Rapidement menés par une réalisation de Burkardt (3e), les joueurs d’Hans-Dieter Flick ont craqué une seconde fois face à Quaison (37e). Finalement, Mayence s’impose 2-1 suite à un but de Lewandowski dans les dernières secondes (90e +5) et remonte à la douzième place. Le maintien est en bonne voie pour les locaux. Le Bayern Munich devra au moins attendre le résultat de Leipzig demain pour devenir champion.

Choc pour les places qualificatives en Ligue des Champions, le match entre Wolfsbourg (3e) et Dortmund (5e) a été intense. Les Marsupiaux s’en sont remis à Haaland auteur d’un doublé (12e et 68e) pour s’imposer 2-0. L’expulsion de Jude Bellingham juste avant l’heure de jeu n’a pas eu de conséquence (59e). Dortmund reste cinquième, mais revient à un point de Francfort (4e) et deux longueurs de Wolfsbourg (3e).

L’Union Berlin reprend la septième place suite à sa victoire 3-1 contre le Werder Brême. Un succès acquis grâce au triplé du Finlandais Pohjanpalo (50e, 53e et 67e) pour Berlin. Gebre Selassie a sauvé l’honneur pour un Werder Brême qui ne compte qu’un point d’avance sur le FC Cologne qui est barragiste. Enfin, le match entre Fribourg (9e) et Hoffenheim (11e) s’est achevé sur un match nul (1-1). Sur penalty, Grifo (81e) a répondu à Kramaric (40e).

