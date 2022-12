La Coupe du monde terminée, c’est l’heure de la reprise pour les clubs. Mais après plus d’un mois et demi de pause, il n’est pas toujours évident d’avoir tout en tête sur les différents grands championnats en Europe.

Voici un point rapide de la situation en Bundesliga, Liga, Ligue 1 ou encore Premier League et Serie A avant la reprise tant attendue.

BUNDESLIGA : La course pour le titre : Le Bayern, évidemment

Le Bayern Munich domine encore une fois la Bundesliga. Avec 34 points soit quatre d’avance sur Fribourg, les Bavarois, impressionnants offensivement (49 buts marqués) mais aussi défensivement (13 buts contre), ont déjà un petit matelas confortable sur leur dauphin après 15 journées.



La surprise : Union Berlin

L’Union Berlin a longtemps bluffé tout le monde outre-Rhin. Leaders à la surprise générale pendant quelques journées grâce à une défense de fer notamment, les «Köpenicker», surnom des joueurs de l’Union Berlin en référence au quartier du sud-est de la capitale allemande où se trouve le club, ont levé le pied, usés par la répétition des matches. Toujours cinquième à trois points de Fribourg (2e), l’Union Berlin va-t-il repartir de plus belle après cette coupure peut-être bienvenue ?

LIGA : La course pour le titre : Le duel Barça-Real tient ses promesses

Le FC Barcelone a perdu le Clasico en octobre dernier. Une défaite 3-1 à Bernabeu qui n’a pas empêché les hommes de Xavi de finir cette première partie de saison en tête de la Liga avec deux points d’avance sur le Real Madrid. Car si les coéquipiers de Robert Lewandowski ont accumulé les succès (12 en 14 matches), le Real Madrid a lâché un peu de lest avant la trêve avec un nul à Girone (1-1) et un revers contre le Rayo Vallecano (3-2).



La surprise : La Real Sociedad

Sixième la saison passée, la Real Sociedad est montée encore d’un cran cette saison. Les Basques, régulièrement dans le premier tiers du championnat ces dernières saisons, se sont glissés derrière les deux géants de la Liga. Installés à la troisième place, ils comptent deux points d’avance sur Bilbao (4e) et l’Atlético Madrid (5e).

LIGUE 1 : La course pour le titre : Paris déjà bien installé

Ce n’est pas une surprise : le PSG a déjà pris les commandes de la Ligue 1. Avec cinq points d’avance sur Lens son dauphin, l’équipe de Christophe Galtier, qui n’a toujours pas perdu, file vers un nouveau sacre. Derrière, le RCL parvient pour le moment à suivre le rythme alors que Rennes (3e) et Marseille (4e) pointent déjà à 10 et 11 longueurs.



La surprise : Lens

Alors que Lyon continue de décevoir avec une piteuse huitième place pour le moment ou que Lorient a longtemps surpris la L1 avant de lever le pied à l’approche du Mondial, il y a une équipe qui impressionne : le RC Lens. Déjà auteurs d’un exercice prometteur la saison passée, les Lensois sont en pleine confiance. Solides et intouchables à Bollaert, ils sont les seuls à rester dans le sillage du PSG.



PREMIER LEAGUE : La course pour le titre : Arsenal a pris les devants

Arsenal a retrouvé son lustre d’antan dans le Royaume. Sur une belle dynamique, l’équipe de Mikel Arteta domine la Premier League avec une seule petite défaite en 14 matches. Les Gunners pointent ainsi en tête avec pas moins de cinq points d’avance sur Manchester City, qui a déjà chuté à deux reprises.



La surprise : Newcastle

Si le début de saison poussif de Liverpool (6e) a pu étonner tout comme l’incapacité de Chelsea à repartir de l’avant (ndlr : trois revers de rang avant le Mondial, 8e au classement), il y a une équipe que l’on n’attendait pas forcément si haut, si tôt. Et ce n’est pas Arsenal mais Newcastle. Rachetés en 2021 par un consortium lié à l’Arabie saoudite, les Magpies semblent en avance sur leur tableau de marche et occupent la troisième place, devant Tottenham ou encore Manchester United.



SERIE A : La course pour le titre : L’étonnant Napoli

Naples a signé un début de saison tonitruant. Presque parfait. En 15 journées, le Napoli a enregistré 13 victoires pour deux petits nuls. Les coéquipiers de Victor Osimhem se retrouvent en tête du championnat avec déjà huit points d’avance sur l’AC Milan, et 10 sur la Juventus. La coupure liée au Mondial peut-elle avoir stoppé la dynamique fantastique des Napolitains ? Réponse dès le mois de janvier.



Le meilleur buteur : Victor Osimhen

Il a manqué quatre matches en raison d’une blessure. Mais ça ne l’empêche pas de dominer le classement des buteurs en Italie.

Car Victor Osimhen se montre létal cette saison. L’ancien Lillois affiche 9 buts en 11 rencontres de Serie A. Il devance Marko Arnautovic, auteur de 8 buts en 13 matches avec Bologne. <

