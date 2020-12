Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Bayern Munich s’est élevé à 698 millions d’euros pour la saison 2019-2020, avec un bénéfice après impôts de 9,8 millions, malgré l’impact du Covid-19 sur les revenus.

En 2018/2019, Le Bayern avait annoncé le meilleur chiffre d’affaires du groupe de son histoire avec 750 millions d’euros. Le bénéfice après impôts s’élevait à 52,5 millions. « La pandémie de coronavirus a mis à rude épreuve l’ensemble du football au cours de la saison 2019/20 et, bien sûr, le FC Bayern a également été touché », a commenté le patron du club Karl-Heinz Rummenigge, cité dans le communiqué du club annonçant ces résultats.



LE CLUB REPOSE SUR UNE BASE SOLIDE

« Dans ce contexte, tant les revenus générés que le fait que nous ayons pu terminer la saison écoulée avec un bénéfice sont positifs », souligne-t-il. Les succès sportifs de l’équipe (triplé coupe/championnat/ Ligue des champions) ont évidemment contribué à renflouer les caisses, alors que l’Allianz Arena n’a accueilli aucun spectateur depuis mars. Le vice-président exécutif du club Jan-Christian Dreesen s’est félicité que le modèle de gestion vertueuse du Bayern, consistant à ne jamais dépenser plus que ce qu’il gagne, ait permis de surmonter ce passage difficile.

« Le club repose sur une base solide qui a été régulièrement renforcée au cours des dernières années et fait maintenant ses preuves en temps de crise », a-t-il dit. Pour autant, a-t-il ajouté, le Bayern s’attend à une baisse brutale de ses revenus pour la saison 2020/2021, surtout si le huis clos doit être maintenu dans les stades pendant plusieurs mois encore.

