La Ligue allemande de football (DFL) a ouvert la porte hier à un retour des supporters dans les stades à l’automne, réclamé par certains clubs. La DFL a adressé aux clubs de première et deuxième divisions de Bundesliga un mémento pour les aider à présenter des projets de réouverture sous conditions des stades aux spectateurs, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Ce mémento, qui a été soumis d’abord au ministère de la Santé, contient notamment des informations sur les critères que les clubs devront prendre en compte pour garantir l’accueil du public en ces temps de pandémie. L’admission de supporters dans les enceintes des clubs dépendra toujours du nombre de nouveaux cas de coronavirus dans la région concernée. «Ce qui est important, c’est notamment la diminution du nombre de spectateurs afin de garantir le maintien d’une distance de 1,50 m. Il faut renoncer aux places debout, présenter des plans pour une entrée et une sortie du stade sûres et (garantir) l’interdiction de l’alcool dans les stades», a prévenu le ministère de la Santé.

L’Union Berlin veut reprendre dans un stade plein

Le club berlinois du FC Union a déjà annoncé vouloir entamer la nouvelle saison avec un stade plein de supporters. Pour cela, tous les spectateurs devront subir un test dans les 24 heures précédant le match. Mais un virologue allemand, Ulf Dittmer, a jugé impossible de pouvoir accueillir des milliers de spectateurs et a qualifié le projet du FC Union d’ «irresponsable». «Il n’y aura pas de stade rempli tant que nous n’aurons pas trouvé de vaccin», a affirmé le directeur de l’Institut de virologie à l’hôpital universitaire d’Essen dans le journal régional WAZ. Il a notamment fait valoir qu’une personne pouvait présenter un test au résultat négatif mais être déjà infectée par le virus. La prochaine saison de Championnat doit débuter à la mi-septembre alors que la saison 2019-2020 s’est terminée dans des stades vides.

