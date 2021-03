Un arrêté portant homologation des indices des salaires et matières du 3ème trimestre 2020, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), a été publié au Journal officiel (JO) n°18. Signé par le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville en date du 4 février 2021, cet arrêté vient en application des dispositions des articles102 et 103 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015. Sont définis et joints en annexe à ce présent arrêté des tableaux comportant les indices des salaires et matières du 3ème trimestre 2020, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), a précisé la même source.

