« La reprise de l’activité d’une entreprise relevant du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH) après trois mois de gel demande du temps, tout au moins six mois », affirment à l’unanimité les patrons d’entreprise. C’est pourquoi ils demandent un différé de paiement d’une année de leurs redevances fiscales et charges sociales. Une doléance que vient d’appuyer le président de la Commission consultative nationale des études de lois et du contentieux auprès de l’Union nationale des entrepreneurs, Mustapha Maazouz. C’était à l’occasion de son passage, hier matin à la Radio nationale, Chaîne I. Soutenant qu’au sein de son organisation patronale « notre doléance est légitime car se basant sur les réalités du terrain ». Et de révéler dans ce sens que la reprise des chantiers exige des conditions. « Etablir de nouveaux horaires de travail, tout en respectant les barrières de protection sanitaire sur les chantiers. C’est-à-dire tout un programme à mettre en place, mais qui doit être accompagné aussi par une reprise de l’activité dans d’autres secteurs, dont celui des transporteurs et des fabricants de matériaux de construction », a expliqué l’invité de la Chaîne I. Ajoutant dans ce contexte que « les entreprises, après trois mois d’arrêt, vont devoir pour les besoins de reprise de leur chantier recruter du personnel, voire même le former, ce qui demande du temps, au moins six mois pour revenir aux cadences de travail d’avant la mise à l’arrêt des chantiers en exécution ». Et donc, selon ce responsable, « les entreprises ne seront pas en mesure dans l’immédiat et encore moins dans six mois, voire plus, d’honorer leurs redevances fiscales et autres charges. Nous espérons que les pouvoirs publics seront à l’écoute et ainsi répondre favorablement à notre requête ».

Notons que les entreprises impactées par la crise sanitaire vont bénéficier, sur instruction du Premier ministre, d’une suspension de l’application des pénalités de retard sur les entreprises, afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de la Covid-19 sur l’outil national de réalisation. Dans ce même sillage, des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’emprunts ont été décidées afin de soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle fait face notre pays. En clair, pour ne pas pénaliser les entreprises se trouvant dans l’impossibilité d’assurer la réalisation des travaux et prestations prévues, il a été fait application des dispositions de l’article 147 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Pour rappel cet article prévoit la suspension des délais contractuels et la non-application des pénalités financières de retard dans la limite fixée par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant.

Pour revenir à la demande des organisations patronales de différer le paiement des impôts d’au moins une année, il y a lieu de croire que l’Exécutif y sera attentif. N’a-t-il pas, en effet, assuré lors de l’avant-dernier Conseil des ministres qu’il continuera d’examiner l’ensemble des voies et moyens permettant de répondre aux difficultés que les entreprises algériennes rencontrent en raison de la crise sanitaire. Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler enfin que pas moins de 300 000 travailleurs du secteur ont été contraints au chômage technique et plus de 4 000 entreprises étaient à l’arrêt. n

