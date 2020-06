Le secteur économique le plus touché par la crise sanitaire que traverse le pays est sans aucun doute le BTPH. En effet, c’est tout le secteur qui s’est retrouvé à l’arrêt mettant ainsi dans une mauvaise posture ses acteurs. Ces derniers viennent d’être sauvés in extremis par la décision du gouvernement de lever progressivement le confinement dans leur secteur. Une bouffée d’oxygène qui intervient au bon moment car des centaines d’entreprises, détentrices de marchés publics, ont mis à l’arrêt leurs chantiers et, par ricochet, ont été privées de trésorerie avec en droite ligne des salaires impayés pour les ouvriers mis en congé obligatoire. Mais avec cette prise de décision du gouvernement, les professionnels du secteur vont pouvoir souffler, c’est-à-dire soumis à moins de pression dans la gestion au quotidien de leur entreprise. C‘est pourquoi des présidents d’association du secteur n’ont pas hésité d’exprimer leur satisfaction. Dans cet esprit, le président de la Confédération générale du patronat du Bâtiment-Travaux publics-Hydraulique (CGP-BTPH), Abdelmadjid Denouni, repris par l’APS, a salué ladite décision du gouvernement. Ce dernier estimant que «cette levée progressive du confinement constitue une nécessité pour les chefs d’entreprise et les employés». Ajoutant que ces entreprises «veulent reprendre leur activité» après un long arrêt suite aux mesures de confinement sanitaire prises dans le cadre de la protection de la pandémie de la Covid-19. Il a, dans ce cadre, souligné que ce retour progressif à l’activité dans le secteur du BTPH «permettra de payer les salaires des employés». Cependant, cette reprise devrait se faire dans «le respect strict et total» des différentes conditions de protection du Coronavirus, a-t-il insisté.

A son tour, le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi, a salué le déconfinement progressif dans son secteur en faisant remarquer que la reprise de l’activité dans le secteur du BTPH demandait toute une logistique pour assurer un bon fonctionnement et une protection des employés dans le différents chantiers. «Nous saluons la décision du Président de la République prise lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, mais, comme a souligné le Président de la République lui-même, il faut s’asseoir autour d’une table et mettre en place un programme de déconfinement, car le secteur du BTPH est le plus polluant, d’où la nécessité de réfléchir sérieusement à la sécurité des ouvriers qui reste une priorité», a-t-il déclaré. Ce dernier faisant en outre remarquer que les entreprises activant dans le BTPH «ne pourront atteindre des capacités de réalisation élevées, tout au moins pas avant six mois qui vont suivre la levée du confinement. Faisant observer dans ce sens : «La reprise de l’activité d’une entreprise de réalisation après près de trois mois de gel est délicate, contrairement aux entreprises de production.» Précisant au passage que «cette période de six mois est nécessaire pour rassembler à nouveau les employés, former le nouveau personnel en cas de recrutement et établir un nouveau programme des chantiers et de la logistique de l’entreprise». Dans ce même contexte le président de l’AGEA a estimé que la levée progressive du confinement dans le secteur doit être accompagnée aussi par une reprise de l’activité dans d’autres secteurs, dont, celui des transporteurs et des fabricants de matériaux de construction. Ainsi, l’organisation s’est dite disponible pour «s’asseoir autour d’une table avec les différents acteurs concernés afin de participer à la mise en place d’un plan de déconfinement dans tous les secteurs d’activités qui sont liés au BTPH».

S’agissant de la situation des entreprises qui sont à l’arrêt, Kheloufi a souligné qu’après la levée des mesures du confinement sanitaire, un état des lieux de la situation des entreprises, notamment en matière de pertes, sera établi par l’Association.

Pour rappel l’année 2019 a été déjà une année blanche pour les entreprises du secteur du BTPH du fait des poursuites judiciaires engagées contre des patrons du secteur pour des affaires de corruption. S’en est suivie, en mars 2020, les mesures de confinement sanitaire imposées par le coronavirus, impactant fortement le secteur de la construction au point où pas moins de 24 000 entreprises du bâtiment se sont retrouvées à l’arrêt, selon le Directeur général du logement au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud. n

