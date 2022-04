La 24e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2022) se tiendra du 15 au 19 mai prochain au Palais des expositions des Pins Maritimes d’Alger, selon les organisateurs. Cet évènement représente «le plus important rassemblement professionnel du secteur des BTP à l’échelle continentale», a indiqué la Société algérienne des foires et exportations (Safex) sur son site web. Le Batimatec 2022 réunira toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, précise la Safex. A noter que pas moins de 590 exposants, dont 413 sociétés nationales et 177 sociétés étrangères originaires de 11 pays, ont pris part à l’édition 2021 du Batimatec qui a drainé près de 250.000 visiteurs, selon la Safex.

