Crise diplomatique ouverte entre le Maroc et la Tunisie après l’accueil du président de la RASD, Brahim Ghali, à Tunis par le président Kais Saied aux travaux du Forum économique Afrique-Japon (TICAD). Les ambassadeurs des deux pays maghrébins ont été rappelés chacun par son gouvernement pour consultation sur fond de crispation significative de la nervosité de Rabat quant au dossier du Sahara occidental. Le coup de tête de Rabat est le dernier d’une série déjà observée à chaque nouvelle édition du TICAD.

Par Lyes Sakhi

A force de vouloir occulter ou minimiser le conflit du Sahara occidental, le Maroc semble faire le contraire. Ce pays considère que toute déclaration ou initiative qui ne correspond littéralement pas à son plan d’autonomie et à la vision de domination qu’il a pour ce territoire éligible à la décolonisation est un acte d’hostilité contre sa «souveraineté», entendre ses intérêts. C’est ce qui vient de se passer quand le royaume a réagi à la présence du chef du Polisario et de la RASD au Forum économique Japon-Afrique (TICAD) – un évènement multilatéral en cours depuis 1993 et qui se tient cette année pendant deux jours (27 et 28 août) à Tunis.

Vendredi 26 août 2022, Rabat a, en effet, annoncé son retrait des travaux du forum et le rappel de son ambassadeur à Tunis après que le président tunisien Kais Saied a accueilli Brahim Ghali. Dans une déclaration, le ministère marocain des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que cet accueil «est un acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives». Dans ce communiqué, la diplomatie marocaine critique encore Tunis pour avoir invité «unilatéralement» M. Ghali à ce sommet «contre l’avis du Japon et en violation du processus de préparation».

C’est «une attitude hostile et préjudiciable (…) une dérive nouvelle et inacceptable, inutilement provocatrice et qui va à l’encontre de la position traditionnelle de la Tunisie», a commenté à l’AFP une source diplomatique marocaine. «La Tunisie s’est permise de toucher à une cause sacrée pour tous les Marocains», a-t-elle ajouté. La réaction intempestive marocaine intervient moins d’une semaine après le discours prononcé par le souverain marocain Mohamed VI à l’occasion du 69e anniversaire de la «Révolution du Roi et du Peuple». Le monarque y avait déclaré dans un message quasi belliciste que «le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international» et que c’est «clairement et simplement l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats qu’il établit».

Dans les faits, Rabat reproche à Tunis de s’être abstenue de manière «inexpliquée» en octobre dernier lors de l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara occidental. Un acte qui «jette un doute sérieux et légitime sur son soutien au processus politique et aux résolutions des Nations Unies», avait indiqué le communiqué du ministre des Affaires étrangères marocain, oubliant que les Nations unies travaillent également depuis avant 2007 – quand Rabat a introduit avec le soutien de plusieurs pays arabes et occidentaux son plan d’autonomie – sur la solution de l’autodétermination par référendum.

Dans les faits, également, le forum Japon-Afrique implique les Etats de l’Union Africaine (UA) et la RASD est membre à part entière de cet ensemble panafricain depuis 1982, c’est-à-dire depuis quarante ans, date à laquelle le Maroc avait décidé de déserter l’organisation panafricaine pour n’y revenir qu’en juillet 2016 avec l’intention de faire de l’UA un terrain d’affrontement pour marginaliser les indépendantistes sahraouis.

Le président de la RASD, M. Ghali, devait donc être reçu et accueilli au même titre que les présidents et chefs de gouvernement venus assister au sommet. C’est ce qu’explique la diplomatie tunisienne après le rappel, elle aussi, samedi 27 août, de son ambassadeur au Maroc. Elle a assuré avoir «maintenu sa totale neutralité sur la question du Sahara occidental dans le respect de la légitimité internationale», prônant une «solution pacifique et acceptable par tous». «La Tunisie respecte les résolutions des Nations Unies et celle de l’Union africaine», a précisé le ministère des Affaires étrangères tunisien. «Contrairement à ce qui a été dit dans la déclaration marocaine», la RASD avait reçu une «invitation directe» du président de la Commission africaine, a-t-il ajouté.

Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que le Maroc se retire des travaux du TICAD et accuse les pays d’accueil d’être des pro Polisario. En août 2017, lors de la réunion préparatoire du forum à Maputo, au Mozambique, la délégation marocaine avait usé des mêmes propos utilisés contre la Tunisie. En octobre 2018, la même scène s’est reproduite mais, cette fois-là, au Japon qui accueillait la réunion ministérielle préparatoire du sommet de l’ICAD qui s’est tenu à Yokohama. Là, encore, le Maroc s’est piqué d’une colère contre le pays hôte. n