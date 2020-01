Marqué par les gigantesques incendies qui ravagent son pays, le gardien international australien de Brighton Mathew Ryan avait promis de faire un don pour aider l’Australie. Le gardien des Socceroos (27 ans, 58 sélections) avait annoncé sur les réseaux sociaux qu’il collecterait 500 dollars australiens (310,5 euros) par arrêt réalisé lors des 10 rencontres de la 22e journée de Premier League. Une somme destinée au fonds d’urgence pour le sauvetage de la faune sauvage

Ryan donnera 28 000 dollars australiens (17 390 euros) car 56 arrêts ont été réalisés sur les pelouses de Premier League, le gardien de Brighton apportant son écot (5 interventions) lors de la défaite à Everton (0-1).

« Merci à vous tous d’avoir partagé, soutenu, sensibilisé et surtout donné à la cause », a twitté Ryan, indiquant plusieurs associations auxquelles les personnes sensibles à ce drame, qui a déjà fait partir en fumée plus de 11 millions d’hectares en Australie et causé la mort de 28 personnes et d’une population estimée d’un milliard d’animaux, peuvent apporter leurs dons.

