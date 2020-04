De Laghouat, Taleb Badreddine

Afin de se prémunir contre la propagation du coronavirus, les services des forêts de Laghouat viennent de lancer une vaste compagne de désinfection touchant les 24 communes de la wilaya. Selon nos informations, la région sud de la wilaya s’est taillée la part du lion où les services des forêts avaient entamé la campagne par la nouvelle ville (Bellil). Cette opération a continué vers la Zone industrielle Hassi R’mel où les éléments des forêts ont désinfecté toutes les entreprises et sociétés implantées dans cette zone.

Selon les mêmes sources, cette initiative s’est poursuivie dans les autres localités de la région sud de Laghouat, dont Bouzbaier et Hassi Delàa.

« Quand on terminera cette région, nous continuerons notre compagne de désinfection vers les autres régions et même au chef-lieu de Laghouat… » nous a déclaré T. Nadhir, un responsable à la Direction des forêts de Laghouat.

La police de Laghouatdresse son bilan pour le mois de mars

La Sûreté de wilaya de Laghouat vient de rendre public le bilan du mois de mars. En effet, dans sa lutte quotidienne contre la criminalité dans sa diversité, les services de la police judiciaire ont traité durant le mois de mars 120 affaires et 176 personnes ont été présentées devant le Tribunal judiciaire.

S’agissant de l’atteinte aux biens, les services de la police judiciaire ont eu à traiter 24 affaires dont 8 pour vols divers et 8 pour falsification de documents et diverses d’atteintes aux biens. Quant à l’atteinte aux personnes, les mêmes services ont traité 57 affaires.