Le Brésil a lâché ses premiers points dans sa campagne des éliminatoires pour le Mondial 2022. Après neuf victoires en autant de rencontres, la Seleção a été tenue en échec dimanche soir en Colombie (0-0). Et un joueur est particulièrement pris pour cible au pays. Il s’agit du n° 10 Neymar (29 ans). Le Parisien, loin d’avoir livré sa meilleure partition avec la Canarinha, n’est pas passé entre les gouttes. «Neymar, principalement, n’a pas été bon. Le n° 10 n’a pas créé beaucoup, a raté des passes faciles et s’est pris le bec sur le terrain avec Yerry Mina», souligne ESPN. Lance ! aussi a été déçu. «Très loin du niveau attendu, une prestation très discrète en attaque, très loin du but adverse, avec beaucoup d’erreurs qui ruinaient les contres brésiliens», analyse le quotidien sportif, le créditant d’une note de 5/10. O Globoesporte ne lui a même pas accordé la moyenne, avec un sévère 4,5/10. «Mais il a trop raté dans ses tentatives de trouver des espaces dans la défense colombienne», explique le média local. Neymar ne s’amuse pas et le Brésil ne nous amuse pas, résume A Folha de São Paulo. Qualifié d’«idiot» en plein direct par le commentateur brésilien, le natif de Mogi das Cruzes est très souvent au cœur des critiques. Tite a volé à son secours à l’issue de la rencontre.



Ras-le-bol

«Peut-être qu’on attend de lui qu’il soit exceptionnel à tous les instants du match, qu’il fasse la différence à tout moment. Neymar est un joueur exceptionnel, parce qu’il fait des actions exceptionnelles, exceptionnellement. Pas en continu. Neymar est un joueur de classe, nous le savons tous. Il a été très bien marqué, parfois pris à deux, dans un contexte compliqué collectivement», a lâché le sélectionneur brésilien.

On oublie en effet que, malgré son déchet, Ney aurait pu terminer la partie à Barranquilla avec un but (une jolie frappe détournée par David Ospina) et deux passes décisives (une belle passe pour Lucas Paqueta en pleine surface et un bon décalage pour Fred). Très attendu à chaque fois qu’il enfile la tunique auriverde, l’homme aux 114 sélections (69 réalisations) a récemment laissé éclater son spleen.

«Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous journalistes, commentateurs et autres également», avait-il lâché, très remonté. On comprend mieux pourquoi il ne souhaite pas aller au-delà du Mondial 2022 au Qatar, comme il l’a déclaré au cours d’une interview accordée à DAZN. Pris en grippe au Paris SG et, donc, au Brésil, Neymar connaît l’un des débuts de saison les plus compliqués de sa carrière. Saura-t-il rebondir ?

