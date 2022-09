Les célébrations du bicentenaire de l’indépendance du Brésil ont été lancés hier à Brasilia par un défilé militaire en présence du président d’extrême droite Jair Bolsonaro. Pour ses partisans, c’est l’occasion de faire une démonstration de force à moins d’un mois de l’élection présidentielle qui l’opposera à son rival de gauche, l’ancien chef de l’Etat Luiz Inacio Lula da Silva.

Par Salim Benour

Le défilé militaire, annulé en 2020 et en 2021 en raison du Covid, a été entouré d’un dispositif de sécurité exceptionnel. Sur l’immense Esplanade des ministères, plusieurs dizaines de milliers de Brésiliens s’étaient réunis. Une manifestation pro-Bolsonaro devant avoir lieu dans la foulée. L’après-midi, tous les projecteurs étaient braqués sur Rio de Janeiro et sa plage de Copacabana, l’un des lieux touristiques emblématiques du Brésil. Traditionnellement, le défilé militaire de Rio se tient à une quinzaine de kilomètres de là, sur la grande avenue Presidente Vargas, en centre-ville. Mais le chef de l’Etat a insisté pour que cette année, les soldats défilent à l’endroit où se déroulent habituellement les manifestations de bolsonaristes.

Cette décision a pris de court la mairie, inquiète pour des questions de logistique et de sécurité: l’avenue Atlantica, qui suit le littoral à Copacabana, est bien moins large que celle du centre. Un compromis a finalement été trouvé: il n’y aura pas de blindés près de la plage, mais des vaisseaux de guerre sur l’océan et des avions militaires dans le ciel, ainsi que des démonstrations de parachutistes.

Sur le terrain, l’opposition accuse le président Bolsonaro et son camp d’«usurper» la fête nationale du 7-Septembre à des fins électorales. Tous les instituts de sondage donnent le chef de l’Etat sortant largement devancé par l’ex-président Lula au 1er tour du 2 octobre. «Venez dans les rues, il est encore temps, vêtus de vert et de jaune», les couleurs nationales, a-t-il lancé aux Brésiliens, lors d’un entretien à TV Brasil. Le président d’extrême droite a longé l’Esplanade des ministères à bord de la Rolls Royce noire présidentielle décapotable, accompagné de son épouse Michelle, et de plusieurs enfants, avant d’assister à un défilé aérien puis au défilé militaire dans lequel s’étaient infiltrés plusieurs tracteurs de bolsonaristes.

L’an dernier, la fête nationale, qui marque l’indépendance du pays de la tutelle du Portugal, avait été marquée par des mots d’ordre aux relents putschistes dans les cortèges pro-Bolsonaro. Le chef de l’Etat avait attaqué les institutions et juré que «seul Dieu» pourrait le chasser du pouvoir. Pour ne pas effrayer les centristes, le chef de l’Etat a demandé à ses partisans les plus exaltés d’éviter les banderoles et mots d’ordres réclamant une intervention militaire pour fermer le Parlement ou la Cour suprême. Il a quelque peu modéré son discours ces dernières semaines, même s’il a traité samedi de «voyou» le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, une de ses bêtes noires, qui a notamment fait ouvrir plusieurs enquêtes contre lui pour désinformation. Selon le dernier sondage de l’institut Datafolha, Lula est crédité de 45% des intentions de vote, contre 32% pour Bolsonaro, même si l’écart s’est réduit ces dernières semaines. En réaction, le président sortant a déclaré hier que les sondages sont «mensongers» . «Ici ce n’est pas la mensongère Datafolha (…) ici règne la vérité», a-t-il ajouté au sujet de l’institut de référence. n