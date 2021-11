Les sommets atteints par les prix de l’Or relance l’orpaillage illégal au Brésil et menace l’Amazonie, devenue une destination de choix pour tous ceux qui cherchent à faire fortune au mépris du patrimoine naturel et de ses sources précieuses, l’eau en premier. A ces chercheurs d’or nouvelle génération, il y aussi les locaux qui, eux aussi, se mettent à creuser le sol pour trouver le métal précieux, en accélérant la déforestation et la contamination des eaux.

Synthèse Anis Remane

Pour les observateurs, la ruée vers l’or n’a jamais vraiment cessé au Brésil, alimentée par la pauvreté, l’appât du gain, l’impunité et les niveaux records du prix. Alors qu’avec la crise sanitaire les investisseurs se sont tournés vers cette valeur refuge, le nombre de mines illégales a récemment explosé dans le bassin amazonien, ouvrant de grandes cicatrices brunes au milieu du vert émeraude de la végétation. Dans le pays, les mines ont déjà entraîné le déboisement de 114 km2 en Amazonie depuis le début de l’année, l’équivalent de 10.000 terrains de football. Le record annuel a été battu en seulement huit mois, dès le mois d’août.

En Amazonie, les territoires indigènes s’étendent sur 1,2 million de km2 et sont pour la plupart recouverts de forêt vierge, mais aussi riches en minéraux. Difficiles d’accès, ils sont d’autant plus vulnérables aux intrusions de gangs d’orpailleurs qui attaquent les villages, transmettent des maladies, polluent les cours d’eau, attirent drogue et prostitution et sèment le chaos au sein de communautés essentielles pour la préservation de l’Amazonie. Un grand nombre de sites d’orpaillage se situent dans des terres censées être réservées aux indigènes, où d’énormes mines sont construites avec engins lourds et méthodes brutales.

Selon les chiffres du gouvernement , 4.000 orpailleurs sévissent actuellement sur des terres indigènes en Amazonie, un chiffre largement sous-estimé selon les ONG. Des études récentes ont montré que 100 tonnes de mercure avaient été déversées dans les fleuves de l’Amazonie brésilienne en 2019 et 2020 et que jusqu’à 80% des enfants des villages riverains souffraient de troubles neurologiques — avec des QI plus faibles que la moyenne, entre autres – en raison de l’exposition à ce composant chimique. Le mercure, utilisé par les orpailleurs pour séparer l’or du minerai, empoisonne aussi les poissons, aliment de base de nombreuses communautés autochtones.

Plongés en plein cauchemar, les indigènes ont commencé à organiser des patrouilles pour empêcher l’installation de nouvelles mines, payant parfois un lourd tribut. Dans les terres Munduruku, dans l’Etat de Para, parmi les plus touchées par ce phénomène, les gangs ont commencé à soudoyer des autochtones avec de l’argent, de l’alcool ou de la drogue.

Le Brésil est le septième producteur d’or au monde, avec 107 tonnes l’an dernier. Mais selon des études récentes, seul un tiers de cette production a une origine certifiée par des documents permettant une véritable traçabilité. L’orpaillage illégal s’est intensifié sous la présidence de Jair Bolsonaro et l’impunité n’a fait qu’encourager les orpailleurs, dont la production est exportée dans le monde entier, selon des procureurs du Para. «Nous nous sommes rendu compte que ça ne servait à rien de se limiter à de simples opérations policières sur le terrain», dit à des reporters de l’AFP Helena Palmquist, porte-parole du Parquet du Para. Les mineurs s’enfuient quand la police arrive, les équipements qu’ils ont abandonnés sont brûlés mais les gangs en rachètent facilement, explique-t-elle. Les procureurs ont alors commencé à s’attaquer aux puissantes firmes de courtage qui achètent massivement de l’or à la provenance douteuse.

En août, ils ont demandé la suspension des opérations de trois grands courtiers en or, assortie d’une amende de 10,6 milliards de réais (1,6 milliard d’euros), dans un dossier toujours en attente de jugement. Mais de puissants intérêts sont en jeu. «Les représentants du lobby de l’or rencontrent régulièrement le ministre de l’Environnement ou de hauts fonctionnaires, ils ont un accès direct au gouvernement», dit Mme Palmquist. «Cela vient d’une idée très enracinée au Brésil, où l’Amazonie est vue «comme un bien qui doit être exploité et non préservé», résume-t-elle.(Source AFP)