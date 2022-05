Enorme surprise à Las Vegas. Saul Canelo Alvarez, considéré comme le meilleur boxeur toutes catégories confondues et favori à ce titre, s’est incliné sur décision unanime face au redoutable Dmitry Bivol, qui conserve son titre WBA des mi-lourds.

Le Mexicain n’est pas allé une seule fois à terre, encaissant même tous les coups qui ont plu sur lui et il y en a eu beaucoup. Mais il est tombé de haut quand même, car en retour il n’a jamais vraiment su trouver la faille, pour empêcher la marche en avant de son coriace adversaire, récompensé par les trois juges qui se sont accordés avec un comptage à 115-113 chacun.

Canelo veut une revanche

Au regard de la domination du Russe de 31 ans, qui reste invaincu en 20 combats, tous remportés dont 11 avant la limite, le score aurait pu pourtant être plus large. Mais Canelo, par sa stature et son statut, ne pouvait être ainsi accablé, devant un public acquis à sa cause, dans une ambiance mariachi prolongeant les célébrations du Cinco de mayo, la fête d’indépendance mexicaine. Car lui qui vantait avant leur affrontement les qualités de pugiliste de Bivol, sa rapidité autant que son intelligence faite boxe, a été reçu. Il a semblé sans solution, quasiment de bout en bout.

Canelo a donc perdu. Toujours difficile à écrire ou à lire tant il a marché sur la boxe mondiale ces quatre dernières années. Le contrat comporte une clause pour un deuxième combat. « Claro que si », bien sûr que si, a-t-il répondu quand on lui a demandé s’il voulait l’activer. « No problem », a dit Bivol, qui devrait toucher un peu plus que les deux millions de dollars et 30 % du pay per view gagnés samedi soir. Guennadi Golovkine, le seul à avoir autant bousculé le Mexicain récemment, attendait un troisième duel en septembre. Il risque de devoir patienter encore un peu.

Articles similaires