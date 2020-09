Détenteur de la ceinture WBC des poids super-welters, Jermell Charlo s’est adjugé dans la nuit de samedi à dimanche les titres WBA et IBF de la catégorie. L’Américain a battu le Dominicain Jeison Rosario par K.-O. au 8e round de ce combat d’unification lors de la réunion d’Uncasville dans le Connecticut.

C’est notamment grâce à un jab à l’entame de la huitième reprise que Jermell Charlo a mis son adversaire au tapis, le souffle coupé, nécessitant l’intervention d’un médecin. «J’ai déjà prouvé que j’étais plus qu’un puncheur, mais j’en suis bien un», a commenté Jermell Charlo (30 ans) à l’issue du combat. L’Américain a ainsi remporté sa 34e victoire, la 18e par K.-O. (1 défaite). Un peu plus tôt dans la soirée, son frère jumeau Jermall avait conservé son titre WBC des poids moyens en battant aux points l’Ukrainien Sergiy Derevyanchenko.

