Battu par Oleksandr Usyk sur décision partagée des juges (113-115, 115-113, 116-112) après un magnifique combat dans la nuit de samedi à dimanche à Jeddah, Anthony Joshua a vécu un après-match confus. Après un discours bizarre et une attitude difficilement compréhensible sur le ring, l’Anglais a fondu en larmes en conférence de presse.

«Je te vole ce moment Usyk, je suis désolé, mais c’est à cause de la passion que l’on met dans ce sport». S’il fallait trouver la phrase la plus juste du discours ô combien confus d’Anthony Joshua après sa défaite face à Oleksandr Usyk, ce serait celle-ci. La seule qui témoigne d’une lucidité absente du reste de sa prise de parole inopinée et presque déplacée à Jeddah, après un combat magnifique perdu sur décision partagée des juges (113-115, 115-113, 116-112).

Juste après la décision officialisée, le Britannique a perdu ses nerfs au point de s’emparer de deux ceintures de son adversaire pour les lancer en dehors du ring. Accueilli par des huées, Joshua a alors quitté le ring pour se diriger vers les vestiaires avant de revenir sur sa décision et d’aller s’expliquer avec Usyk. «Comment est-ce que tu m’as battu ?», lui a-t-il demandé plusieurs fois avant de réclamer le micro.



DISCOURS CONFUS

La suite fut un monologue décousu, entre félicitations adressées à l’Ukrainien et récit de son parcours hors-norme pour atteindre les sommets de la boxe. Long de deux minutes, ponctué de nombreuses injures malgré la présence du prince héritier Mohammed ben Salmane d’une Arabie Saoudite très conservatrice, le discours aura finalement illustré l’état émotionnel instable de Joshua après ce nouveau revers.

Une impression confirmée en conférence de presse quelques minutes plus tard où le colosse aura finalement fondu en larmes. «J’ai juste parlé avec mon coeur, a-t-il expliqué en référence à cette prise de parole soudaine et confuse. Ça a été tellement dur. Vous voyez AJ (Anthony Joshua, NDLR) tenir le coup à chaque fois, être un vrai battant. Donc j’essaye de rester concentré, de travailler dur, de m’assurer que mon team est bon. Tout cela a un prix».



J’AURAIS DÛ GAGNER

«Ça ne m’atteignait pas avant mais cela demande une vraie force et, ce soir, il y a une faille dans l’armure», a-t-il fini par avouer. Car cette défaite, la troisième de sa carrière, fait mal. L’Anglais avait tout misé sur cette revanche pour retrouver de sa superbe. Mais cela n’a pas suffi. «J’aurais dû gagner, a-t-il estimé. Je me suis adapté, j’ai fait les changements nécessaires pour lui offrir plus d’adversité mais cela n’était pas suffisant». Un discours presque partagé par Usyk, qui estimait après coup que l’avantage de taille de Joshua n’avait pas suffisamment été exploité.

Reste que l’image de Joshua risque d’être écornée par ces écarts. C’est ainsi que le promoteur Eddie Hearn a pris sa défense au moment de débriefer un combat très intense : «Il est dévasté par la défaite simplement parce qu’il voulait la victoire plus qu’autre chose. Mais on est extrêmement fier de lui. Il nous a offert un sacré duel face à l’un des meilleurs ayant jamais enfilé une paire de gants». Un qualificatif autrefois utilisé pour Joshua. Mais les temps ont changé et l’Anglais a encore du mal à s’y résigner… n

