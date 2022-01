Trois pugilistes représenteront l’Algérie à la Coupe du monde (seniors/dames) prévue du 26 au 31 janvier courant dans la capitale serbe, Belgrade, a-t-on appris mardi auprès de la fédération algérienne de la discipline (FAB). Il s’agit de Roumaïssa Boualem (51 kg), Mélina Aïnaoui (-52 kg) et Imane Khelif (-63 kg), sous la direction des coaches Abdelghani Kenzi et Mohamed Chaâoua, alors que Mr Abdelkader Kemmas fera office de chef de délégation en Serbie. «La compétition enregistrera la participation de certaines parmi les actuelles meilleures pugilistes au monde, ce qui devrait relever considérablement le niveau» a indiqué l’instance fédérale dans un bref communiqué, ajoutant que les représentantes algériennes «feront le maximum», avec l’objectif de «réussir le meilleur parcours possible». Pour bien préparer cette compétition, les représentantes algériennes ont effectué plusieurs stages, aussi bien à domicile qu’à l’étranger, notamment à Sofia (Bulgarie) et à Vojvodina (Serbie).

D’autres pugilistes, comme Fatiha Mansouri (-48 kg) et Ichrak Chaïb (-66 kg) avaient suivi ces stages, mais finalement, la Direction technique nationale (DTN) ne les a pas retenues pour cette Coupe du monde 2022.

