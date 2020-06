La radiation des actions de la société NCA Rouiba des négociations à la Bourse des valeurs d’Alger a été fixée au 26 juillet prochain, a indiqué la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) dans un communiqué publié sur son site web. La Cosob a apposé jeudi dernier son visa sur la notice d’information relative à l’Offre publique de retrait (OPR) des actions de NCA Rouiba des négociations à la bourse d’Alger, selon le communiqué, soulignant que la notice d’information visée et le prospectus seront mis à la disposition des actionnaires minoritaires concernés au siège social de la société et auprès des intermédiaires financiers chargés du retrait. Dans le cadre de cette opération de retrait, 2.126.265 actions peuvent être rachetées, soit 25,04% du capital social de NCA Rouiba qui s’élève à 849.195.000 dinars. L’OPR vise particulièrement les actionnaires minoritaires autres que ceux ayant volontairement opté, avant le lancement de l’offre, de conserver leurs actions, selon le communiqué précisant que la valeur nominale de l’action est de 100 dinars alors que le prix de rachat de l’action est de 258 dinars. L’opération a été ouverte le 14 juin et sera clôturée le 14 juillet. Les négociations en Bourse seront suspendues durant toute la période de l’OPR. La publication des résultats de l’OPR est fixée au 26 juillet, date de radiation officielle des actions NCA-Rouiba des négociations. Le règlement-livraison de l’OPR et paiement aux actionnaires minoritaires concernés est programmé pour le 29 juillet, ajoute la même source.

