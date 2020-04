Une caravane d’aides alimentaires et agricoles a été lancé, jeudi à partir de la wilaya de Boumerdes, à destination de Blida, dans le cadre de l’élan de solidarité nationale, ciblant la population de cette wilaya pour l’aider à dépasser les effets de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). La caravane, constituée de plusieurs camions et véhicules utilitaires chargés de produits alimentaires et agricoles, et de lait de vache, a démarré du chef lieu de wilaya, en présence des autorités locales, des acteurs de la société civile, et des bienfaiteurs ayant pris part à ces dons de solidarité. Selon la directrice des services agricoles de la wilaya, Ouerdia Belaàkbi, il s’agit notamment de 30 qx de légumes, en plus de produits alimentaires de base divers, dont de la semoule, des pâtes alimentaires, du sucre, de l’huile, des couches bébés et du lait pour bébés. A cela s’ajoute, plus de 9000 litres de lait de vache frais, dont une grande partie représente un don d’une laiterie privée, et le reste collecté par des distributeurs de lait de la wilaya. Des bienfaiteurs de la région ont, également, fait don d’importantes quantités de viandes blanches (poulet), et d’œufs. Cette initiative solidaire a pour objectif de «soutenir les habitants de Blida en cette conjoncture exceptionnelle due à la propagation du nouveau coronavirus», a déclaré, à l’APS, Mme. Belaàkbi. Des représentants de la société civile, ayant pris part à cette opération ont, pour leur part, souligné qu’il s’agit «là de l’expression de la solidarité et de la sympathie des habitants de Boumerdes pour leurs concitoyens», tout en assurant leur disponibilité à participer à d’autres actions similaires. n

