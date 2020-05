Un laboratoire d’analyses de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19) a été mis en service, mardi, au niveau d’un bloc spécial de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Thénia (Est de Boumerdes). La mise en service de cette structure, pouvant assurer 40 tests de dépistage/24 heures, avec possibilité d’atteindre 250 tests ultérieurement, une fois renforcé en équipements et staffs médicaux nécessaires, s’est faite en présence, du wali, des autorités locales, et des staffs médicaux concernés. «Ce laboratoire, dont un partie des équipements a été prise en charge par des bienfaiteurs, et le reste par le budget de la wilaya, s’inscrit dans le cadre du soutien des efforts de prévention et de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus à Boumerdes et dans les wilayas voisines», a déclaré le chef de l’exécutif, Yahia Yahiatene, en marge de cette mise en service. La structure, homologuée par l’institut Pasteur d’Alger, qui a, également, assuré une formation au staff médical en charge «assurera l’obtention des résultats des tests de dépistage du virus en un temps très court, et permettra ainsi aux staffs médicaux locaux de prendre rapidement les décisions qui s’imposent, et d’être plus efficaces dans leur prise en charge de cette pandémie», a-t-il souligné. Dans sa déclaration à la presse, en marge de cette opération, la directrice de la santé de la wilaya, Fatiha Laliame, a souligné la contribution attendue de ce laboratoire dans la «réduction de la tension sur l’institut Pasteur, tout en permettant aux staffs soignants concernés d’obtenir les résultats des tests de dépistage, en moins de 24H», a-t-elle indiqué. «Le premier test de dépistage du Covid-19 a été réalisé au niveau de ce laboratoire, hier lundi, sous la houlette d’un coordinateur de l’institut Pasteur», a-t-elle ajouté, se félicitant de «l’aide pouvant être assurée, par cette structure, au profit des wilayas avoisinantes». n

