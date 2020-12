Un groupe de 18 candidats à l’émigration clandestine, a été secouru vendredi, à 90 miles au large de Dellys à l’Est de la wilaya de Boumerdes, annonce l’APS qui cite la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques. L’équipage du navire « Grine Belkacem » qui était en mission scientifique dans la région, a retrouvé « par hasard » le groupe de « Harragas » qui était en danger et l’a sauvé et remis aux autorités compétentes, précise la même source. Le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) dont le siège est sis à Bou Ismail, dans la wilaya de Tipasa, a également confirmé l’information en publiant un post sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, en indiquant que « l’équipage du navire Grine Belkacem a secouru tôt dans la journée de ce vendredi, au large de Boumerdes à 90 miles au nord de la ville de Dellys, un groupe de jeunes candidats à l’émigration clandestine ».

