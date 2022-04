Près de 17.000 litres d’huile de table ont été saisis lundi par les services de la Gendarmerie nationale (GN) à Boudouaou (wilaya de Boumerdes), chez un particulier qui les avait stockés à des fins de monopole et de spéculation, durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris auprès du groupement territorial de la GN. Cette opération, menée par les services de la GN en coordination avec la direction locale du commerce, s’est soldée par l’arrestation de 11 personnes, dont sept originaires de la wilaya d’Alger et le reste de la commune de Boudouaou, a indiqué la chargée de la cellule de communication du Groupement de Boumerdes, le lieutenant Hadjer Massi, L’opération qui a nécessité six jours d’investigations, a été menée sur la base de renseignements parvenues aux services de la GN sur l’activité d’un groupe de personnes qui stockaient de l’huile au niveau d’un atelier clandestin de la région de Ben Merzouka (banlieue de la commune de Boudouaou), a-t-elle ajouté. Ces individus procédaient à l’acquisition de quantités d’huile de table de différentes marques, qu’ils transvasaient dans des fûts, en vue de la revendre à des pâtissiers et autres artisans spécialisés dans la confection des gâteaux, est-il expliqué de même source. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant les instances judiciaires pour les chefs d’inculpation de «non détention d’un registre du commerce», «absence des conditions de stockage», «monopole et spéculation» et «défaut de facturation», a signalé le lieutenant Hadjer Massi.

