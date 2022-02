Selon l’APS, les travaux de réhabilitation et de rénovation de la maison de la culture Rachid-Mimouni de Boumerdès seront lancés prochainement par les services de la Direction de la culture.

Synthèse Farid Ainouche

Son directeur, Ambarek Meridji, a indiqué à l’agence de presse que « l’ensemble des préparatifs et procédures nécessaires pour le lancement du projet de réhabilitation de cet établissement culturel est achevé ». Ajoutant que les travaux seront entamés à la fin du mois en cours, ou au plus tard au début du mois prochain. Il a fait part de l’affectation d’une enveloppe « importante », dont il n’a pas révélé le montant, pour la réhabilitation de cet édifice, situé au centre-ville de Boumerdès et surplombant le front de mer. Récemment, l’examen par le Conseil exécutif de wilaya de l’étude technique relative à la réhabilitation et à la modernisation de l’établissement a permis de dégager plusieurs recommandations. Elles ont notamment porté sur le renforcement de cet établissement avec des espaces dédiés aux expositions et aux activités culturelles. Le plan de réhabilitation de cet édifice de cinq étages prévoit, aussi, le réaménagement du hall des expositions surplombant le front de mer, ainsi que des salles de conférences, de représentations théâtrales et artistiques et des espaces dédiés à l’internet et aux loisirs. La même étude propose, également, la réhabilitation et le réaménagement d’une salle de lecture réservée à la recherche artistique, d’une bibliothèque pour enfants, d’une salle dédiée aux ateliers artistiques et pédagogiques et des deux ateliers de photographie et de théâtre. S’agissant du rééquipement de l’édifice culturel, la directrice de la culture par intérim, Mme Sabrina Bendou, a indiqué à l’APS qu’une « réflexion est en cours à ce sujet », signalant qu’une demande d’affectation d’une enveloppe financière supplémentaire pour cette opération, sera introduite par les services concernés, auprès du ministère de tutelle. Selon l’estimation, 1 000 abonnés en moyenne fréquentent annuellement -exception faite des deux dernières années, durant lesquelles le nombre d’habitués a fortement diminué en raison de l’épidémie de Coronavirus-, la maison de la culture Rachid-Mimouni, qui a ouvert ses portes en 1996. Les espaces dédiés aux enfants enregistrent le plus grand nombre d’abonnés, soit près de 300 enfants inscrits aux différents ateliers et clubs de cet établissement culturel, notamment ceux dédiés au théâtre et à la lecture. Les principaux clubs et ateliers proposent des formations en théâtre pour adultes, arts plastiques, littérature, cinéma, audiovisuel et internet. L’établissement met aussi à la disposition du public des laboratoires de langues, d’informatique et de musiques populaire et moderne.